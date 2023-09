Lavoro, più di 250 posti tra edilizia e ristorazione. A Gallipoli recruiting day per un call center

Sono più di 250 i posti di lavoro disponibili tra Lecce e provincia secondo quanto riportato nel 36° report delle offerte di lavoro, redatto dall'Ufficio Coordinamento Servizi per l'Impiego dell'Ambito di Lecce di Arpal Puglia.

I settori

La fetta più consistente dei posti disponibili, 180, è nel settore dell’edilizia con un numero di figure ricercate che rimane stabile. Cala il numero dei lavoratori ricercati nella ristorazione, che conta di 119 posizioni aperte, concentrate sulla fascia ionica e nell’entroterra. Nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, invece, le figure ricercate ammontano a 58. Sono 59 i posti di lavoro disponibili nel commercio, 60 quelli in agricoltura e agroalimentare, 26 le posizione aperte nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, sono 25 le opportunità in ambito amministrativo, informatico e pedagogico; 17 nella sanità privata e assistenza alla persona; 2 nel comparto bellezza; 6 nell'industria del legno; una nell'artigianato; 32 nel metalmeccanico; 34 nel settore pulizie; 43 nella riparazione veicoli e trasporti. Due annunci per due figure professionali sono rivolti a persone con disabilità, tre annunci per tre posizioni a iscritti alle categorie protette.

Il report e tutti gli annunci di lavoro

Tirocini e lavoro all'estero

La sezione dedicata alla offerte di tirocinio formativo conta diverse posizioni aperte in diversi settori professionali.

A queste opportunità di formazione si aggiungono quelle per formarsi e lavorare all’estero tramite la Rete Eures. Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina Facebook "Centri Impiego Lecce e Provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Recruiting day a Gallipoli per un call center

Un’interessante opportunità di lavoro per chi cerca un lavoro nel settore delle telecomunicazioni: il Centro per l’Impiego di Gallipoli, insieme a Randstad, organizza un Recruiting Day per la selezione di 26 operatori call center inbound per un’azienda del settore delle telecomunicazioni con sede a Gallipoli. Le risorse individuate si occuperanno di assistenza e gestione della clientela, attività di back office, gestione delle mail e verifica delle richieste clienti. È richiesto un anno di esperienza pregressa nella mansione ed il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. È gradito il possesso della certificazione IVASS. Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato part-time su turni. Gli interessati potranno candidarsi tramite SPID sul rispondendo su lavoroperte.regione.puglia.itall’offerta 9475/2023 oppure inviando il proprio curriculum all'indirizzo email ido.gallipoli@regione.puglia.it, indicando nell'oggetto: "CANDIDATURA RECRUITING DAY RANDSTAD ITALIA GALLIPOLI".

L’evento si terrà venerdì 15 settembre dalle ore 9:30 alle 12, presso la sede del Cpi di Gallipoli, in via Antonietta De Pace 78– Centro Storico, ex sede del Municipio - (si consiglia di parcheggiare nella zona portuale). È previsto contratto di somministrazione della durata di un mese con possibilità di proroghe. Durante il recruiting day è preferibile portare con sé copia del proprio curriculum vitae. Per info sull'evento: 0832/373598,ido.gallipoli@regione.puglia.it.