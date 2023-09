Nuove fototrappole nell'area portuale: multe fino a 3mila euro a cinque sporcaccioni

Sacchetti della spazzatura scaricati in porto da alcune auto, cassette di plastica o di polistirolo, contenitori di olii lubrificanti per motori e materiale marinaresco: c'è di tutto tra i rifiuti abbandonati abusivamente nell'area del porto di Gallipoli. Ma questa volta gli "sporcaccioni" sono stati immortalati dalle telecamere fatte installare da Comune e Capitaneria (quelle già presenti sono state implementate con nuovi occhi elettronici). Le nuove foto-trappole sono state installate presso le banchine del Seno del Canneto e del porto commerciale.

Le multe

Grazie alle prime immagini catturate nell’ultima settimana di giugno, la Guardia Costiera e la Polizia locale hanno elevato 5 sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti, con sanzioni amministrative per i trasgressori da 300 a 3.000 euro.



Le foto-trappole, che verranno collocate di volta in volta in postazioni differenti, si rivelano senza dubbio uno strumento utile sia a incentivare la prevenzione che a rendere giustizia a chi si comporta in maniera virtuosa, in attuazione del principio cardine in campo ambientale che “chi inquina deve pagare”.