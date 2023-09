iPhone 15, dal prezzo ai colori: tutte le novità sullo smartphone. Caricabatterie unico in linea con l'Ue

La novità più attesa e più discussa, quella del caricatore unico Usb-C, è arrivata come da pronostici. iPhone 15 e 15 Pro, i nuovi smartphone di Apple presentati stasera dalla sede di Cupertino per l'evento dal titolo “Wonderlust”, dicono addio dopo 11 anni al cavo lightning: d'ora in poi tutti i dispositivi con la Mela avranno lo stesso standard di ricarica degli altri cellulari. E nella sua versione Pro, iPhone 15 perde anche la storica levetta del muto per dare il benvenuto a un nuovo tasto multifunzione. Mentre su Apple Watch Series 9 arriva un nuovo modo di interagire con il dispositivo: il “double tap”, il doppio tocco tra indice e pollice che servirà a evitare di toccare lo schermo in alcune situazioni.

L'inizio è strappalacrime: un video raccoglie insieme le storie di alcune persone che da varie parti del mondo festeggiano il compleanno circondate dai loro cari, come l'italiano Antonio Femiano. Tutte sono salve grazie all'Apple Watch, che ha segnalato loro anomalie nel battito cardiaco oppure ha permesso ai soccorsi di raggiungerli in situazioni di estrema emergenza. Il tradizionale evento di settembre di Apple, il più importante dell'anno, è iniziato così con un messaggio molto chiaro sulla missione che l'azienda di Cupertino rivendica da anni: creare prodotti sostenibili per accompagnare le persone nella vita di tutti i giorni e aiutarle a risolvere problemi, con uno sguardo particolare alla salute. E tutto ciò a partire dai suoi dispositivi mobili più diffusi: iPhone e Apple Watch.

Apple Watch Series 9

La presentazione, che è andata in onda sia in streaming che in diretta dall'Apple Park di Cupertino, ha preso il via proprio dalla nuova versione dell'orologio intelligente, Watch Series 9. La novità principale riguarda il modo in cui si interagisce con l'orologio: per compiere alcune azioni, come rispondere a una chiamata oppure avviare un timer o la riproduzione di un brano non servirà più toccare il piccolo schermo del dispositivo, ma basterà far toccare due volte indice e pollice, in una nuova funzione chiamata “double tap” (che sarà disponibile con l’aggiornamento software in arrivo il mese prossimo). Per riuscirci, Apple Watch Series 9 elabora i dati dall’accelerometro, dal giroscopio e dal sensore del cardiofrequenzimetro ottico usando un nuovo algoritmo, che rileva i più impercettibili movimenti unici del polso e i cambiamenti nel flusso sanguigno quando l’utente fa doppio tap con l’indice e il pollice. Il nuovo orologio è luminoso il doppio rispetto al precedente, arrivando fino a 2000 nit, anche grazie al nuovo processore S9 SiP. Ordinabile da oggi, Apple Watch (che è costruito con il 100% di energia rinnovabile) sarà disponibile dal 22 settembre al prezzo di 459 euro in due misure, 41 mm e 45 mm e nei colori galassia, mezzanotte, argento, rosso. Inoltre c'è anche una nuova cassa in alluminio rosa, che si aggiunge alle versioni in acciaio inossidabile color oro, argento e grafite.

Apple ha anche svelato i nuovi Watch Ultra 2 e Watch SE, ovvero la versione dedicata agli sportivi più estremi (ordinabile da oggi e disponibile dal 22 settembre a 909 euro) e quella "base", che ha tutte le funzioni chiave di Apple Watch ma non ha il double tap (costa 289 euro).

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Questa volta non c'è la “one more thing”: l'ad di Apple, Tim Cook, svela subito i nuovi iPhone 15, che hanno tutti la cosiddetta “dynamic island”, ovvero la tacca nella parte superiore dello schermo che oltre a contenere l'obiettivo e i sensori frontali, può anche trasformarsi in uno schermo dinamico. Il Super Retina Xdr Display, che è da 6.1 pollici e da 6.7 pollici nella versione Plus, è ancora più brillante, con 2000 nit. La fotocamera ha due obiettivi disposti in diagonale, che sporgono dalla scocca: il principale è da 48 Mp.

Nella modalità ritratto, la fotocamera è ora in grado di riconoscere quando un soggetto sta guardando nell'obiettivo e di scattare in automatico per non perdere l'attimo (una novità, specifica Apple, che funziona anche nel caso in cui il soggetto sia un cane o un gatto), e inoltre si può regolare a piacimento l'effetto sfocato dello sfondo.

A quanto sostiene l'azienda, i nuovi iPhone sono progettati con materiali resistenti (come la parte frontale in Ceramic shield e il retro rinforzato) per durare più a lungo: “Una soluzione buona per i consumatori, ma anche per l'ambiente”.

iPhone 15 e 15 Plus montano il processore A16 (lo stesso di iPhone 14 Pro) e hanno una batteria che dovrebbe essere in grado di durare un giorno intero. Ora c'è anche la possibilità di condividere la propria posizione con un altro possessore di iPhone, e di aiutarlo a trovarci con un meccanismo simile a quello di “Dov'è”, l'app di Apple che permette di rintracciare i propri dispositivi con tanto di indicazioni in realtà aumentata. Con il suo nuovo smartphone, Apple introduce anche l'assistenza stradale via satellite, un servizio che permetterà agli automobilisti, a partire dagli Usa, di richiedere assistenza per problemi durante il viaggio, e che sarà gratuito per due anni per i possessori di iPhone 15.

Ma ecco la novità di cui più si è parlato nei giorni scorsi: l'introduzione della porta Usb-C, una battaglia in cui Apple ha dovuto cedere all'Ue. Le norme europee impongono infatti a tutti i produttori tecnologici di adottare entro il 2024 il caricatore unico. Nel caso di Apple, l'Usb-C funzionerà su Mac, iPad, iPhone e sulla nuova generazione di AirPods. In tal modo sarà possibile ricaricare iPhone ma anche trasmettere dati, oltre che connettere il dispositivo direttamente al Mac, ad esempio per scaricare delle foto.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili nei colori rosa, giallo, verde, blu e nero e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB a partire da 979 euro o 40,79 euro al mese e 1.129 euro o 47,04 euro al mese, rispettivamente. Sono preordinabili dal 15 settembre, e disponibili dal 22 settembre.

iPhone 15 Pro e Pro Max

È il momento di iPhone 15 Pro e Pro Max, il vero top di gamma di casa Apple, da . Tim Cook lo annuncia come il “Pro più Pro di sempre”. Se il design assomiglia a quello delle versioni precedenti, la novità è tutta di sostanza: i bordi del dispositivo (più sottili) sono in titanio, lo stesso materiale usato per costruire il rover sbarcato su Marte, che oltre a essere molto leggero e particolarmente resistente, offre un'estetica opaca estremamente elegante. Con iPhone 15 Pro Apple ha poi messo mano per la prima volta alla levetta che fin dai primi modelli di smartphone con la Mela permette di silenziare il telefono. Sul lato sinistro della scocca, subito sopra i due tasti del volume, al posto della levetta del muto c'è un nuovo tasto, che ha una serie di funzioni personalizzabili: oltre ad avviare la modalità silenziosa, può servire ad aprire la fotocamera, a usare la lente di ingrandimento, oppure ad avviare la dettatura.

Il device monta il nuovo processore A17 Pro, con 19 miliardi di transistor 6-core Cpu, due volte più veloce del precedente e 4 volte più efficiente, in grado di svolgere 35 miliardi di operazioni al secondo. Da un punto di vista grafico, grazie a questo chip iPhone integra il Ray Tracing, la tecnologia che permette di avere una resa molto realistica degli effetti di luce nei video, ma soprattutto nel gaming. Sullo schermo di iPhone 15 si potrà giocare anche ai videogame più complessi, finora appannaggio di console e pc, come The Division e Resident Evil 4 e Village. La fotocamera principale da 48 Mp, unita al grandangolo e al teleobiettivo 3x di iPhone Pro e 5x di iPhone Pro Max con uno zoom potentissimo, permette di realizzare riprese in 4K e 60 fps, con qualità cinematografica.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di 1.239 euro o 51,62 euro al mese, con capacità di archiviazione di 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. iPhone 15 Pro Max ha un prezzo di partenza di 1.489 euro o 62,04 euro al mese, con capacità di archiviazione di 256GB, 512GB e 1TB. Sono preordinabili da venerdì 15 settembre, e disponibili dal venerdì successivo, 22 settembre.