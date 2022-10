Apple cambia la porta di ricarica, sarà Usb-c per adeguarsi alla normativa europea

Apple si adeguerà agli standard di ricarica dei dispositivi elettronici deciso dall'Unione Europea. Ad annunciarlo è stato Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing globale di Apple alla conferenza Tech Live del Wall Street Journal.

«Ovviamente dovremo adeguarci», ha dichiarato Joswiak, commentando la norma che, a partire dal 2024, imporrà che i dispositivi elettronici debbano avere caricabatterie con porte USB-C universali per ridurre gli sprechi. Pur sottolineando la validità dell'approccio ambientalista, Joswiak ha sottolineato che ci sono stati disaccordi con la UE e ha precisato che «per i nostri clienti sarebbe stato meglio non avere un governo così prescrittivo». Sul pre-mercato le azioni di Apple perdono lo 0,97%.

Apple’s vice president of worldwide marketing, Greg Joswiak, has confirmed that Apple will have to comply with the new EU regulation and switch the iPhone to USB-C. The iPhone 15 lineup next year is expected to feature USB-C pic.twitter.com/ORo1iLZVYa

