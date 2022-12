Tutti pazzi per Apple: a Casamassima in centinaia in fila per l'apertura del nuovo store

Tutti pazzi per Apple: in centinaia in fila già dalle 7 di ieri mattina per l'apertura del primo Apple Premium Partner d'Italia targato C&C all'interno della galleria del Parco Commerciale Casamassima.



La fila, lunghissima, arrivava già fino all'esterno del centro commerciale. Merito anche degli ospiti di gran richiamo: lo youtuber Jakidale, il professor Vincenzo Schettini e dj set di Mista.