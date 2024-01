Lavoro, quasi mille posti disponibili tra Lecce, Brindisi e Taranto

Lavoro, il 2024 si apre con centinaia di offerte per chi è alla ricerca di nuove opportunità tra le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il report di Arpal per la provincia di Lecce, nella seconda settimana di gennaio, conta 150 annunci, corrispondenti a 504 posti disponibili. Per Brindisi e provincia sono 423 i profili professionali ricercati dalle aziende locali, per un totale di 66 annunci. Per Taranto, infine, sono 21 gli annunci della settimana per un totale di 61 posti di lavoro disponibili

E' possibile candidarsi alle offerte esclusivamente sul portale "Lavoro per te" tramite Spid e chiedere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico.