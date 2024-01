Lavoro, 820 posti tra Lecce e provincia. E domani i colloqui con le aziende. Ecco come partecipare

Lavoro, sono più di 800 i posti disponibili questa settimana tra Lecce e provincia secondo gli annunci contenuti nel terzo report annuale di Arpal.

Un recruiting day diffuso, in contemporanea in tutti i dieci centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Lecce di Arpal Puglia: si terrà giovedì 25 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17, per la ricerca di profili professionali afferenti ai settori amministrativo, contabile, pedagogico, servizi alla persona, informatico, grafico.

Gli utenti potranno sostenere colloqui di lavoro con ben 46 aziende del territorio e con gli operatori Arpal delegati per conto delle imprese alla fase di preselezione.

Tutti i dettagli e gli annunci nelle schede a destra