Mafia a Bari, Lorusso in silenzio davanti ai giudici. E ritira ​la sua candidatura alle prossime Comunali

Come suo marito, si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del gip ma ha annunciato di voler parlare con i pm inquirenti e di dimettersi da consigliera comunale, ritirando anche la sua candidatura alle prossime Comunali. Stamattina Carmen Maria Lorusso, la consigliera comunale arrestata la settimana scorsa con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso, si è presentata davanti al gip Alfredo Ferraro per l’interrogatorio di garanzia ma ha rilasciato solo una breve dichiarazione spontanea.

Esattamente la strategia difensiva adottata da suo marito, Giacomo Olivieri.

L’avvocato Luca Castellaneta, che la difende, ha annunciato che chiederà a breve di essere interrogata dai pm Fabio Buquicchio e Marco D'Agostino.