Inchiesta mafia e politica a Bari, gli atti arrivano in commissione Antimafia. Colosimo: approfondimenti immediati

"Oggi l'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare Antimafia all'unanimità ha deliberato di richiedere gli atti riguardanti l''Codice Interno' di". Lo ha detto la deputata Chiara, presidente della Commissione parlamentare Antimafia. "Lo ha fatto - ha aggiunto - con la consapevolezza che gli oltre 130 indagati, gli oltre 110 tradotti in carcere, l'amministrazione giudiziaria disposta per l'Amtab e quello che emerge in queste ore riguardo il Comune di Bari ha e richiede una necessità di un approfondimento. Un approfondimento dei rapporti tra mafia e politica, cosa che faremo senza tentennamenti - ha concluso - nel pieno rispetto del lavoro degli inquirenti".