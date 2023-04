Guadalupi rinuncia alla candidatura a sindaco: «Situazione paradossale nel centrodestra. Non ci sono più le condizioni»

Pietro Guadalupi rinuncia alla candidatura a sindaco. E lo fa con una lettera dai toni pacati ma senza nascondere le critiche rispetto a quanto accaduto in queste settimane di tira e molla all'interno del centrodestra, con il tavolo nazionale che non è stato capace di sciogliere il nodo tra la sua candidatura, voluta da Fratelli d'Italia, e quella di Giuseppe Marchionna, voluta invece da Forza Italia, Lega, Idea e Udc.

L'amarezza

«Il perdurare di una situazione paradossale all’interno del centrodestra brindisino - dichiara Guadalupi annunciando il passo indietro - non consente ulteriori esitazioni. Ritengo non ci siano più le condizioni per continuare ad offrire la mia disponibilità ad essere il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra della città di Brindisi. Ringrazio, pertanto, tutti coloro che in queste settimane hanno sostenuto con forza la mia candidatura ed auguro al centrodestra brindisino e pugliese di ritrovare quanto prima la capacità di affrontare con serietà e soprattutto con coerenza le sfide future».