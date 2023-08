Incidente mortale, schianto tra una Panda e una Jeep: perde la vita una ragazza di 25 anni

Terribile incidente stradale stasera intorno alle 19,30 sulla Manduria -San Pietro in Bevagna con una ragazza di 25 anni, manduriana, morta sul colpo. Non si conosce ancora la dinamica esatta dello scontro avvenuto all’incrocio per Borraco tra una Fiat Panda e una Jeep. Nella Panda viaggiavano anche i genitori della ragazza. Il padre, ferito gravemente, è stato trasferito con un’ambulanza con codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto mentre la moglie con ferite più lievi è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Le sue condizioni non sarebbero gravi mentre preoccupano quelle dell’uomo che comunque non correrebbe pericolo di vita.

I dettagli

La centrale del 118 di Taranto ha attivato diverse ambulanze partire da lontano perché quella di Manduria e Maruggio, le più vicine, erano impegnate su altri interventi.

Il medico invece è partito dalla postazione di Francavilla Fontana. I sanitari hanno lottato a lungo prima di interrompere le manovre rianimatorie sulla giovane. Evidentemente per la sfortunata non c’erano più speranze.

Sul posto diverse pattuglie delle forze dell’ordine che hanno dovuto bloccare il transito su quella trafficatissima arteria e permettere ai sanitari di svolgere il proprio compito in sicurezza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che al termine delle operazioni hanno rimosso le auto per permettere la ripresa della circolazione.