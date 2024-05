Incidente stradale sulla Manduria-Maruggio: scontro tra un autobus e un'auto, morto un uomo

Non ce l'ha fatta uno dei tre feriti dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla strada che collega Manduria a Maruggio , in provincia di Taranto : è morto infatti in ospedale un 77enne di Manduria . Nonostante i soccorsi immediati, le condizioni dell'uomo erano parse sin dall'inizio già estrememamente delicate.

Cosa è successo

Per causa in corso di aggiornamento si sono scontrati un autobus e una vettura. Il bus viaggiava senza passeggeri. Ad avere la peggio le due persone che erano a bordo dell'auto. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e sono stati condotti in ospedale. Uno dei due è giunto in codice rosso all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Ferito anche il conducente dell'autobus. Sul posto oltre al 118, i carabinieri e i vigili del Fuoco.

Il precedente