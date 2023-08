Incidente mortale: uomo investito da un'auto muore sul colpo. Inutili i soccorsi

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Bari. Un uomo è stato investito da un'auto in transito in zona Santa Caterina. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato di salvare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare. Con loro gli agenti della polizia locale di Bari.

La vittima è Pompeo Giannini, 87 anni. Il conducente dell'auto che ha investito il pensionato si è fermato e ha chiamato i soccorsi. L'uomo, in stato di shock, è stato visitato sul posto dal personale medico. La sua posizione è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'impatto.

Articolo in aggiornamento