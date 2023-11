Incidente sulla provinciale, ferito consigliere comunale

Dopo aver perso il controllo della sua vettura è finito fuori strada e la sua auto si è anche ribaltata. La macchina, dopo essersi cappottata, ha finito la sua corsa in un terreno che costeggia la strada. Fortunatamente il conducente è uscito da sola dalla vettura anche se poi è stato necessario condurlo in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai medici.

L'incidente sulla provinciale



L’incidente stradale si è verificato ieri mattina a Ginosa, in contrada “Girifalco”. Precisamente sulla strada provinciale 9, nei pressi dello stabilimento Ecologistic.

Alla guida della sua utilitaria Giuseppe D’Amelio, consigliere comunale di Ginosa e capogruppo nella massima assise cittadina del Movimento Cinque Stelle.

D’Amelio, come si è accennato, dopo essere finito fuori strada, è riuscito a venire fuori autonomamente dall’abitacolo. Ed è stato lui stesso a fornire le sue generalità ai soccorritori del 118 che nel frattempo era sopraggiunti sul posto. Il conducente lamentava dolori in diverse parti del corpo e perdeva sangue da una piccola ferita alla nuca.

A quel punto l’equipe di soccorso lo ha medicato e lo ha condotto in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.



Una volta giunto nel nosocomio per il paziente si è immediatamente attivata la catena per gli accertamenti e indagini specialistiche. D’Amelio è fuori pericolo, ma le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai medici. Ha ricevuto anche la visita di familiari stretti. I rilievi sul posto sono stati eseguiti dalla Polizia Locale e dai Carabinieri. Sono intervenuti anche operatori e sanitari del 118 e una squadra di Pronto intervento del Dipartimento Vigili del Fuoco di Castellaneta.

A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul sinistro stradale sono tuttora in corso gli accertamenti delle cause e dinamiche che hanno portato l’utilitaria a capovolgersi. L’auto sarebbe salita su un cordolo che avrebbe fatto da trampolino, provocandone il ribaltamento. Il mezzo, tra l’altro, sembra che procedesse a velocità non elevata. Ad ogni modo, saranno le Forze dell’Ordine a ponderare i fatti, a definire in maniera puntuale la dinamica, dell’incidente in cui è rimasto ferito il consigliere comunale ginosino.

