Ex Ilva, trattativa sulla cassa integrazione al ministero del Lavoro. A Taranto presidio di Uilm e Usb

La trattativa al ministero del Lavoro per la cassa integrazione straordinaria di un anno in Acciaierie d’Italia (ex Ilva) riprenderà questo pomeriggio. Il segretario generale del ministero, Andrea Bianchi, ha infatti proposto una pausa per consentire all’amministratore delegato dell’azienda, Lucia Morselli, di arrivare al ministero e partecipare alla riunione.

In questa prima parte i sindacati hanno ribadito sostanzialmente le loro posizioni e Bianchi ha dichiarato che si tratta di capire “quale è lo strumento idoneo ad accompagnare questo percorso”. Nella richiesta di Acciaierie d’Italia la cassa straordinaria dovrebbe cominciare oggi e concludersi a marzo 2023. Sui numeri (3.000 nel gruppo di cui 2.500 a Taranto) potrebbe aprirsi uno spazio di trattativa anche se i sindacati hanno già detto che la trattativa solo sulla riduzione dei numeri non è sufficiente.

A Taranto il presidio

A Taranto - nello stabilimento dove, in base ai numeri iniziali, dovrebbero andare in cassa 2.500 unità su 3.000 complessive - l’incontro al ministero è seguito in diretta da lavoratori e delegati sindacali di Uilm e Usb che oggi hanno indetto un presidio di protesta con sciopero. Davanti alla direzione della fabbrica è stato infatti montato un gazebo con uno schermo e sistemati degli amplificatori.

Al vertice al ministero la Fiom Cgil è presente col segretario generale Francesca Re David e il segretario nazionale Gianni Venturi, la Uilm col segretario generale Rocco Palombella e il coordinatore nazionale Guglielmo Gambardella e la Fim Cisl, infine, col segretario nazionale Valerio D’Aló.