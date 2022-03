Ex Ilva, non si sblocca la trattativa: l'ad Lucia Morselli conferma la cassa integrazione per 3mila operai

Un'ultim'ora arriva da Roma, dal tavolo ministeriale in cui si sta discutendo la cassa integrazione per l'ex Ilva. L'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, ha confermato al ministero del Lavoro che l'azienda va avanti con la cassa integrazione straordinaria.

Lo apprende l'Agi da fonti presenti all'incontro al ministero, ancora in fase ristretta. La cigs è stata chiesta da ex Ilva per 3.000 dipendenti da lunedì prossimo. Solo a Taranto, la quota di operai in ammortizzatore sociale è di 2.500 unità.

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA SIDERURGICO Ex Ilva, stop alla trattativa a Taranto. La cassa si discute con il... LA SIDERURGIA Taranto, ghisa dall'ex Ilva per le imprese siderurgiche

La bozza

In una bozza di possibile intesa, si legge infatti, per quanto attiene l’azienda, la disponibilità ad usare, nel periodo di cassa integrazione straordinaria, la formazione “per il personale coinvolto nel processo di riorganizzazione al fine di continuare nel consolidato percorso aziendale di formazione utile a rafforzare ed aggiornare le professionalitá per rispondere alle evoluzioni tecnologiche”.

L’azienda “si impegna a condividere con le organizzazioni sindacali, nel corso di successivi incontri, le modalità e le tempistiche del percorsi formativi”. Inoltre, “l’azienda, compatibilmente con i contenuti del programma di riorganizzazione organizzativa e di risanamento aziendale che richiede l’ottimizzazione dei livelli di efficacia e di efficienza dell’apparato produttivo e organizzativo, in presenza di mansioni e professionalità effettivamente fungibili, si impegna a verificare la possibilità di realizzare le sospensioni del lavoro con modalità di rotazione”. Viene infine escluso l’utilizzo del contatto di solidarietà in alternativa alla cigs. I sindacati però non si sono resi disponibili a sottoscrivere l'accordo per la cassa integrazione straordinaria.