Corse clandestine al Pergolo: allarme dei residenti

«Corse clandestine di auto durante la notte al Pergolo e nella zona industriale».

La segnalazione arriverebbe da alcuni residenti delle due zone periferiche della città e a farsene portavoce, in una nota, sono i volontari del Nucleo Valle d'Itria di Era (European radiamateurs association) Ambiente: «Durante la nostra attività di monitoraggio in alcune zone di Martina ci arrivano segnalazioni da parte di cittadini: ci chiedono di provvedere a un controllo notturno delle strade di collegamento al Pergolo e alla zona industriale. Intanto - precisano le guardie ambientali - siamo tenuti a spiegare loro che il nostro ruolo di vigilanza riguarda esclusivamente la tutela ambientale e zoofila, ma comprendiamo benissimo la paura che legittimamente i cittadini di queste zone esprimono».

Nella nota, le guardie ambientali e zoofile riferiscono come sia stato comunicato che «in piena notte, precisamente dalla mezzanotte alle 3 del mattino circa, si organizzerebbero vere e proprie corse clandestine con alla guida spericolata di autoveicoli, nella maggior parte dei casi, dei giovani neopatentati. Da quanto apprendiamo - continua la nota delle sentinelle Era - questi giovani organizzerebbero vere e proprie corse competitive con una partenza, data una ragazza in pieno stile Fast and Furious e un vero e proprio traguardo da tagliare».

Ovviamente, saranno le forze dell'ordine a verificare effettivamente la presunta presenza delle scorribande notturne. Ultimo aggiornamento: 18:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA