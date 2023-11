Cane investito da un'auto e lasciato sull'uscio dell'ambulatorio veterinario: non ce l'ha fatta

Un cane morto abbandonato sull’uscio dell’ambulatorio veterinario. La scoperta è stata questa mattina da alcuni passanti che hanno notato l’animale esanime deposto su una vecchia borsa di tela, dinanzi all’uscio dell’ambulatorio veterinario del dottor Pignatelli, a Manduria, provincia di Taranto.

Una scena che ha attirato subito un gruppetto di curiosi che, come accade in questi casi, si sono lasciati andare in considerazioni e ipotesi tra le più fantasiose immaginando maltrattamenti e altro.

Invece, secondo una prima ricostruzione, il cane di piccola taglia, è stato vittima di un investimento stradale.

La ricostruzione

Divenuta protagonista di questo episodio, una automobilista di passaggio, la quale, impietosita nel vedere l’animale steso sull’asfalto, credendo di potergli salvare la vita, lo ha prelevato e quindi lo ha deposto sull’uscio del vicino ambulatorio veterinario del dottor Pignatelli.

Purtroppo per il povero meticcio non c’è stato nulla da fare, poiché, secondo quanto riferito dal veterinario, era già morto da ore.

Stando ad una ricostruzione dell’accaduto, l’automobilista in questione, ha chiesto l’intervento della Polizia Locale che a sua volta ha allertato il servizio della Asl che ha inviato sul posto un veterinario il quale ha constatato il decesso dell’animale ed ha avviato le procedure per la rimozione e lo smaltimento come da regolamento.

Un particolare, il cane aveva il collare, quindi sicuramente apparteneva a qualcuno, anche se, essendo privo di microchip, non è stato possibile risalire al proprietario.

Dopo questo ennesimo episodio di animali vittime della strada, le autorità rinnovano le raccomandazioni a evitare procedure fai da te, chiamare il servizio veterinario della Asl, oppure effettuare la segnalazione alla Polizia Locale (a Manduria il 099/9711383).

Qualora la segnalazione avvenga in ore notturne ci si può rivolgere alle altre forze di Polizia che avvieranno le giuste procedure.