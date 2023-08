Lecce, è fatta per Faticanti: arriverà dalla Roma a titolo definitivo

ndr) il quale, dopo aver capito che il ragazzo non avrebbe trovato molto spazio nella squadra di Josè Mourinho, ha spinto con i capitolini per la cessione a titolo definitivo. Proprio la formula ricercata dal Lecce: da tempo infatti la società del presidente Sticchi Damiani ha smesso di tesserare calciatori in prestito. Al momento i salentini dispongono di ben 23 calciatori di proprietà su 24 componenti la rosa di Prima squadra. Un numero importante per un club di provincia che ha assoluta necessità di non sperperare le proprie risorse finanziarie.

Con l’arrivo di Giacomo Faticanti (in giornata è atteso l’annuncio ufficiale) il Lecce porterà a termine un altro importante investimento sul mercato dopo quello recente fatto per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante montenegrino Nikola Krstovic. Il giovane centrocampista di Sora, cresciuto nel settore giovanile della Roma sin dall’età di 14 anni, vanta una presenza in Europa League nel successo in trasferta della squadra di Mourinho in casa dei finlandesi della HJK Helsinki. Nel suo palmares il titolo di campione europeo Under 19 con l’Italia, quello di campione d’Italia con la Roma Under 17 e la Coppa Italia Primavera 1 sempre con la Roma.

Il mercato in entrata del Lecce probabilmente non si fermerà all’ingaggio di Faticanti. Il club salentino intende sfruttare i giorni che restano alla chiusura della campagna trasferimenti estiva (finirà il 1° settembre) per consegnare nelle mani del tecnico D’Aversa un organico completo, omogeneo e con più soluzioni. Mentre si attende un cenno dalla Juventus per Fabio Miretti, il giovane e bravo centrocampista corteggiato da mezza serie A e ancora alle dipendenze di Massimiliano Allegri, in casa giallorossa si lavora alacremente nel tentativo di riportare in Italia il francese Remi Oudin. Rientrato al Bordeaux al termine della passata stagione vissuta da protagonista con la maglia del Lecce, Oudin ha un altro anno di contratto con l’attuale club di appartenenza e spinge per il rinnovo o, meglio ancora, per la cessione. In questo caso, il Lecce sarebbe una soluzione molto gradita. A differenza dello scorso anno però i salentini vorrebbero riprenderlo a titolo definitivo. La trattativa è in corso e potrebbe decollare già nelle prossime ore.

Ed è in dirittura d’arrivo il trasferimento del giovane centrocampista islandese Thorir Helgason al club norvegese del FK Haugesund mentre Yousseh Maleh poptrebbe essere ceduto al Frosinone in prestito con diritto di riscatto.

