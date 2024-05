TARANTO Questione di priorità. In casa Taranto, ogni singola componente ne ha diverse: la società, da un lato, è concentrata esclusivamente sulla pratica iscrizione, Capuano, sotto contratto fino al 2026, attende un confronto col presidente Giove per comprendere i programmi relativi alla prossima stagione, la tifoseria, dal canto suo, è in trepidante attesa sulle prospettive che verranno poste in essere nell'annata 2024/25. In sintesi: da Vicenza in poi, si ha l'impressione che ognuno viaggi singolarmente senza che, alla base, vi sia unità d'intenti. Confronto con il passato indispensabile. Lo scorso anno, di questi tempi, Capuano e Giove gettavano le basi di un triennale che, già al primo anno, avrebbe riservato al Taranto la seconda posizione in graduatoria, seppur soltanto sul campo considerando la quinta ufficiale per via della penalizzazione del Tribunale Federale (pari a quattro punti). A distanza di 365 giorni, invece, l'impressione è che il trait d'union tra presidente e allenatore sia soltanto il contratto: a questo punto, non è nemmeno da escludere che Capuano rimanga più per ragioni burocratiche che strettamente tecniche. Ma se ne riparlerà, eventualmente, dopo il 4 giugno anche perché, come già ribadito a più riprese, Giove e con lui l'intero assetto societario ritengono Capuano l'allenatore del Taranto sia per la prossima stagione che per quella 2025/26, dinamica disciplinata dal contratto sottoscritto dal tecnico di Pescopagano.

Passo indietro. Il 4 giugno scade il termine per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C e il club, tenendo conto delle tempistiche eccezionalmente ristrette decise dalla Lega Pro, sta risolvendo le ultime pendenze in modo tale da inviare l'intera documentazione senza affanni o parametri mancanti. In corso le operazioni contabili: entro martedì vanno saldate le spettanze maturate - nell'eventualità - fino al 30 aprile, mentre il "piano B" legato al criterio strutturale (stadio) è stato ottemperato con l'indicazione di una struttura alternativa allo Iacovone, il Patini di Castel di Sangro che, in caso di evenienza, ospiterà le partite interne dei rossoblù sia da novembre in poi che per l'intera annata 2025/26. Un intoppo logistico di non poco conto se ciò avvenisse: il Taranto, a tutti gli effetti, si trasformerebbe in una realtà abruzzese anche in termini di marketing e di visibilità. Nota a margine, infine, riservata a quanto avvenuto sabato 18 maggio a Vicenza. Le intemperanze di una frangia di tifoseria ionica hanno costretto il direttore di gara a sospendere la partita per alcuni minuti: il Giudice Sportivo, letto il referto dello stesso, aveva deciso di infliggere al Taranto la sanzione di due partite da giocare a porte chiuse nel prossimo campionato e una consistente ammenda pari a quindicimila euro. Il club - per il tramite dell'avvocato Fabio Giotti - ha impugnato la sentenza ricorrendo alla Corte Sportiva d'Appello. Ricorso non solo respinto, ma perfino inasprito in termini pecuniari: ammenda "salita" a ventimila euro. Una dinamica alquanto singolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA