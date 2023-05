Chi è Jules Roland Andeng Tona Mbei, l'arbitro di Brindisi-Cavese. Offeso in passato per il colore della pelle, gioca anche lui per la C

Jules Roland Andeng Tona Mbei è l'arbitro di Brindisi-Cavese, spareggio per la Serie D. Origini senegalesi, sezione di Cuneo, ha diretto diverse partite in Serie D. È attualmente uno dei più esperti nella massima categoria dilettantistica tra gli arbitri, ha debuttato a ottobre 2020. E nell'ultima stagione ha anche raccolto cinque partite in Serie C.

Proprio durante una di queste, Pro Patria-Arzignano (girone A), è stato vittima di insulti razzisti dagli spalti. Fu lui stesso a segnalare l'accaduto nel referto, e il giudice sportivo comminò poi una multa alla Pro Patria. Anche il signor Mbei si gioca la C: l'anno prossimo dovrebbe essere in pianta stabile tra i professionisti.