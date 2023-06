La questione stadio è l’elemento maggiormente critico in casa Taranto anche se adesso sembra si stia andando verso una soluzione come dimostra il nulla osta concesso dal Comune per la prossima stagione. In riva allo Jonio alcune prese di posizione avevano fatto scattare l’allarme nei rapporti tra Amministrazione comunale e club. Il sindaco Melucci ha ribadito l’assoluta collaborazione con la società rossoblù, ma ha anche esposto l’urgenza di dover realizzare opere importanti e indifferibili per essere pronti ad ospitare i Giochi del Mediterraneo del 2026. Da qui l’esigenza di dover interrompere, presumibilmente tra fine girone di andata e avvio del girone di ritorno, l’utilizzo dello stadio “Iacovone” da parte della squadra jonica. Il presidente Giove non ha in un primo momento accolto benevolmente questa circostanza, consapevole dei disagi che si incontreranno per giocare metà stagione in un altro stadio, eventualmente situato anche lontano da Taranto.

Gli ultimi sviluppi invece portano alla concessione appunto del nulla osta per l’utilizzo dello stadio, elemento propedeutico (ma non il solo) all’iscrizione al campionato. Tuttavia l’atto, necessario per l’accoglimento dell’atto dell’iscrizione, dovrà essere in qualche modo validato da un passaggio successivo. E comunque, pur essendo sparita la scadenza del 31 dicembre prossimo, che avrebbe potuto incontrare i rilievi negativi da parte degli organismi chiamati a valutare la domanda di iscrizione, non cambiamo i piani dell’amministrazione circa il cronoprogramma per gli interventi di riqualificazione dello stadio Iacovone. Resta in ogni caso da definire la nuova convenzione tra il Comune e la società. Anche questo un problema di non poco conto che il presidente Giove dovrà cercare di risolvere visto che in una nota l’amministrazione sottolinea: “La validità del nulla osta è collegata, altresì, alla stipula di opportuna convenzione, che sarà possibile quando la società avrà definito tutte le sue formalità amministrative nei riguardi del Comune di Taranto”.