Il Taranto di Capuano batte l'Avellino e vola in classifica. Il Monopoli scivola: si profila un playout con la Virtus Francavilla (che ferma la Juve Stabia)

Il Taranto batte l'Avellino di misura grazie a un gol di Simeri, subentrato a De Marchi, al minuto 73. Una prestazione sontuosa da parte dei rossoblù, capaci di ingabbiare l'iniziativa della seconda della classe dinanzi a migliaia di tifosi che hanno gremito gli spalti disponibili dello stadio Iacovone. La singolarità è che gli ionici, senza il -4, sarebbero anche loro sulla piazza d'onore, ex aequo con gli irpini e il Benevento. Sabato prossimo la gara conclusiva a Latina, in attesa degli sviluppi legati alla penalizzazione che potrebbe mutare gli equilibri con il Collegio di Garanzia del Coni

La partita

La svolta nel match con gli irpini, seconda forza del campionato, a poco più di quindici minuti dalla fine della sfida.

Le altre

Decisiva una incornata proprio di Simeri, entrato da poco. La palla viene intercettata con un braccio da un difensore. Sarebbe rigore, ma sulla respinta l'attaccante rossoblu mette tutti d'accordo spingendo la sfera in rete per il gol decisivo. Un successo che premia la qualtà e la grinta messa in campo dalla squadra del mister Eziolino Capuano che aggancia la Casertana al quarto posto nella graduatoria, in attesa dei playoff.

Nel girone C di Serie C la Virtus Francavilla pareggia con la Juve Stabia, già in B, e ipoteca i playout: basterà vincere all'ultima giornata (ma potrebbe andar bene anche un pari). Il Monopoli perde a Crotone (era in vantaggio al 45') per 3-1 e vede allontanarsi la salvezza diretta: si delinea, a 90' dal termine, un playout tra il Francavilla e i biancoverdi.