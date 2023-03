Un tifoso ospite si sente male, Taranto-Avellino sospesa per 3'. Poi si riprende e la gara va avanti

Momenti di paura oggi pomeriggio allo stadio Iacovone di Taranto dove era in corso la partita del campionato di serie C tra la formazione rossoblù e l'Avellino. Poco prima della mezzora di gioco, l'arbitro Cherchi della sezione di Carbonia è stato costretto a sospendere il match a causa di un malore di un tifoso ospite, presente in curva sud, settore riservato alla tifoseria ospite. Il malcapitato è stato prontamente soccorso dai sanitari presenti allo stadio e dopo pochi minuti si è ripreso. A quel punto, dopo circa tre minuti di sospensione, l'arbitro ha fischiato la ripresa della partita.

Per la cronaca, Taranto-Avellino è finita 2-2. Rossoblù due volte in vantaggio con l'attaccante Tommasini e due volte ripresi dagli irpini a segno con D'Angelo e Matera. Per il Taranto è un punto che avvicina la squadra di mister Capuano all'obiettivo della salvezza a poche giornate dalla fine del campionato.