« La vittoria con la Virtus Francavilla si fa fatica a dimenticarla, credo rimarrà nel ricordo di tutti » , con questa fiducia il tecnico del Taranto Ezio Capuano ha presentato ieri il match con l’Avellino . «M a noi rimaniamo umili e daremo il massimo per giocare allo spasimo fino all’ultimo minuto della gara con il Messina (ultima di campionato, ndc). E sono convinto che faremo una grande partita anche con l’Avellino, squadra fortissima e piazza che ho avuto l’onore di guidare. Loro hanno un organico importantissimo, gli è capitata una stagione storta. Siamo contenti di essere arrivati a 40 punti, ma le cinque partite che restano rappresentano un cammino lungo e tortuoso » . Ma se oggi arrivassero i 3 punti, la salvezza sarebbe quasi blindata: « Con una vittoria domani saremmo salvi qualcosa in più del 70%, sarebbe il coronamento ad un’annata difficile, con tante difficoltà, anche questa volta ci mancheranno tanti giocatori per infortunio. Il nostro obiettivo comunque è quello di fare quanti più punti possibili » .

Le defezioni sono quelle annunciate: Manetta, Crecco, Semprini e (in ultimo) Diaby sono infortunati; Formiconi ci sarà ma non è al meglio e quindi potrebbe iniziare dalla panchina. Capuano andrà in continuità, senza ipotizzare soluzioni estemporanee: « Giocare contro l’Avellino a ritmi bassi è impensabile. Non ci snatureremo nè domani nè nelle partite successive, cercheremo di accorciare in avanti e di sfruttare al meglio le nostre armi » . Queste le intenzioni. Formazione: Vannucchi sarà in porta; Evangelisti, Antonini e Sciacca saranno i difensori centrali, con Mastromonaco e Ferrara sugli esterni. Qualche opzione in più a centrocampo, dove Romano e Mazza dovrebbero giostrare da titolari con Mastromonaco nuovamente adattato al ruolo di interno; meno ragionamenti in attacco dove Bifulco e Tommasini partiranno dal primo minuto. L’Avellino è forse la delusione principale del girone. Partita per giocarsi la promozione, bazzica a 42 punti in quota play-off risicati. Dunque gli irpini si giocano oggi la possibilità di giocarsi gli spareggi. Lo faranno con il 4-3-3 con cui Rastelli, subentrando a Taurino, ha modificato i biancoverdi, rivitalizzandoli parzialmente ma alla fine non contribuendo ad una vera inversione di tendenza, come dimostra lo 0-2 casalingo patito sei giorni fa con il Picerno in casa. Calcio d’inizio alle 17,30.