Emanuela Perinetti, morta a 34 anni la figlia dello storico dirigente sportivo (anche del Bari) Giorgio Perinetti

È scomparsa prematuramente a soli 34 anni Emanuela Perinetti, figlia del responsabile dell'area tecnica dell'Avellino calcio, Giorgio Perinetti e influencer marketing manager nel mondo del calcio., è stato anche direttore sportivo del Bari. La giovane donna si è spenta a Milano dopo un periodo di ricovero dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Perinetti era volato a Milano per assistere la figlia, ma purtroppo per la giovane non c'è stato niente da fare. La notizia della morte è arrivata in concomitanza con fischio finale di Avellino-Juve Stabia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Il club irpino si è chiuso nel silenzio stampa per mostrare vicinanza al proprio direttore.

Appena nel 2018 il dirigente aveva già affrontato la scomparsa della moglie Daniela, deceduta a causa di un tumore al seno.

Emanuela Perinetti, la carriera nel mondo del calcio

Laureata in "Innovation Management" alla Luiss di Roma, Emanuela Perinetti aveva sempre lavorato nel mondo del calcio ed era riuscita a conquistarsi l'apprezzamento tra addetti ai lavori e non grazie al suo lavoro, diventando una figura di riferimento nell'area del marketing calcistico.

A esprimere il cordoglio e la vicinanza a Perinetti è stato il direttore sportivo Luigi Condò, per la Juve Stabia ha parlato l'allenatore Guida Pagliuca.