Foggia-Zeman, amore finito: il tecnico non rinnova il contratto

Il Foggia non rinnoverà il contratto a Zdenek Zeman (foto: Federico Antonellis/Sepa), per scelta di quest'ultimo. L'annuncio nel corso di una conferenza stampa di oggi del presidente Nicola Canonico. Poi è arrivata la nota stampa del club, che ringrazia il boemo per la quarta esperienza sulla panchina rossonera. Zeman lascia dopo aver raggiunto i playoff per la Serie B e aver sfiorato l'impresa nel doppio confronto con la Virtus Entella, con un'eliminazione dovuta soltanto al peggior posizionamento in classifica al termine della regular season. Lascia anche Peppino Pavone come diesse. E' la fine di un ciclo durato un anno, che era stato il ritorno - tra direttore sportivo e allenatore - a Zemanlandia.

La nota del club

«Il Calcio Foggia 1920, preso atto della volontà di Zdenek Zeman di non proseguire il suo rapporto di collaborazione con la società rossonera, ringrazia Mister Zeman ed il suo staff per il lavoro svolto e augura loro un futuro di grandi soddisfazioni. Il Calcio Foggia, altresì, intende ringraziare il direttore sportivo Giuseppe Pavone per il grande lavoro svolto nella stagione appena conclusa».