Entella-Foggia, biglietti a ruba: esodo rossonero a Chiavari. Costi e regolamento

Caccia ai biglietti per Virtus Entella-Foggia. I tifosi rossoneri, dopo la vittoria di domenica allo Zaccheria, andranno in massa a Chiavari per assistere al ritorno dei quarti di finale dei playoff per la Serie B. Giovedì, per altro, sarà il compleanno di Zdenek Zeman, che avrebbe già chiesto alla sua squadra un regalo: l'approdo in semifinale. L'andata (in foto l'esultanza a fine partita, credit: Federico Antonellis/Sepa) è finita per 1-0 in favore dei pugliesi. Al ritorno, però, alla Virtus Entella basterà vincere con un gol di scarto per andare avanti: con pari o successo esterno, andrà avanti il Foggia. Biglietti in vendita da ieri: al momento ne sono stati venduti, in poche ore, quasi 900 sui 1.200 disponibili.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tifosi del Barletta aggrediti a Taranto. Il racconto choc: «In...

Entella-Foggia, biglietti: il costo

Il costo del singolo tagliando è 10 euro, con riduzione a 7 euro per le categorie Under17, Over65 e donne.

Per i bambini sino a sei anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it