Playoff Serie C, l'attaccante contro l'arbitro: «Mi ha detto che non poteva darmi il rigore». Scoppia la polemica

«Ti ha preso ma non posso darti rigore». E' quello che avrebbe riferito il signor Di Graci della sezione di Como ad Alessio Curcio, attaccante del Foggia dopo la protesta per un presunto penalty nella partita contro la Virtus Entella. Il club rossonero, nel giorno del compleanno di Zeman, ha perso 2-1 e in virtù dell'1-0 dell'andata e della peggior posizione in regular season, è stato eliminato dalla corsa verso la Serie B. Non senza polemiche, però. Nell'occasione il calciatore avrebbe voluto il rigore, negato. Su Instagram ha riportato il dialogo con il direttore di gara, tramite una stories.

Entella-Foggia, gli highlights