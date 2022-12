Pilato fuori dalla finale al Mondiale di Melbourne: «Non voglio alibi, ma sentivo freddo. Mai vissuto una situazione del genere»

Stavolta Benedetta Pilato non brilla. Al Mondiale in vasca corta di Melbourne la 17enne tarantina, stella della nazionale italiana e primatista del mondo nei 50 rana, non centra la finale nei 100 rana e si deve arrendere con un tempo ben al di sotto dei suoi standard (1'05''46). Nelle semifinali dominate dalla King, Benny arriva solo quindicesima (su 16) e peggiora il piazzamento delle batterie (era 13esima). Aveva già detto di non essere al meglio, così come sembra ormai evidente che renda meglio in vasca lunga (dove ha vinto di recente il Mondiale proprio nei 100 e chiuso con un argento nei 50).

Il commento

«Ovviamente non è andata bene. Fino ai 75 metri ero anche in linea con le migliori. Gareggiare in queste condizioni è difficilissimo. Prima di entrare in acqua sentivo molto freddo; ho anche un po’ di tosse. Non è una giustificazione, ma è la prima volta che vivo una situazione del genere».

Obiettivo 50 metri rana

In carriera Benny ha già vinto tutto, Olimpiadi a parte, tranne un oro nel Mondiale in vasca corta. Nel fine settimana ci riproverà nei 50 rana, la sua vecchia specialità prima di virare - è il caso di dire in metafora - sui 100.