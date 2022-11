Taranto 2026, l'annuncio del Coni: «Benedetta Pilato sarà la portabandiera per l'Italia»

Una mattina, al Coni, dedicata ai "Collari d'oro", il riconoscimento al merito sportivo da parte della massima istituzione sportiva italiana. È stata l'occasione per Benedetta Pilato per ricevere il premio. E dalla Palestra Monumentale del Foro Italico l'annuncio di Giovanni Malagò, presidente del Coni: «Sarà lei la portabandiera italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026». Una notizia che era nell'aria, ma ufficializzata così da Malagò.

I prossimi obiettivi e... il 3 in fisica

Lei, fresca vincitrice del titolo italiano sia nei 50 che nei 100 metri rana in vasca corta (a Riccione, campionati italiani assoluti), mette nel mirino il mondiale (anche questo in vasca corta) di Melbourne. «Poi sarà un'annata più libera rispetto all'ultima», dice. Ha vinto mondiale ed europeo in vasca lunga, per due volte i titoli italiani, adesso punta l'Australia. Ma a giugno, poco prima dei mondiali in vasca lunga, avrà la maturità. «Ho preso tre in Fisica, ma recupererò», ha commentato durante la cerimonia del Coni. Sarà pure la portabandiera italiana tra quattro anni, per rappresentare la sua Taranto, ma Benny non è cambiata.