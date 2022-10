Benedetta Pilato donna dell'anno nello sport. Europei e Mondiali: il suo 2022 da ricordare

Benedetta Pilato è la donna dello sport per il 2022. Il premio è stato conferito ai Gazzetta Sports Awards SeeSicily. La nuotatrice tarantina è stata votata da La Gazzetta dello Sport come la miglior atleta per lo sport italiano nel 2022. Un anno fantastico il suo, partito non nel migliore dei modi con le scorie di Tokyo. Eppure finito con due medaglie d'oro, agli Europei e ai Mondiali, nei 100 metri rana, la "distanza proibita" fino a pochi mesi fa.