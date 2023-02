Basket, quarto successo di fila della Happy casa Brindisi

Una serata incredibile. Quarto successo consecutivo per una meravigliosa Happy Casa Brindisi che, in un PalaPentassuglia stracolmo di gente (oltre 3000 gli spettatori) ed entusiasmo, ha superato

nettamente la Tezenis Verona per 102 a 68 nel match del campionato italiano Lba di pallacanestro. Secondo parte di gara per Perkins e compagni davvero a ritmi altissimi. Una vittoria che consente alla squadra di Vitucci di inserirsinel lotto di squadre pretendenti ai playoff staccando di otto punti la zona calda.

Lo starting five

Vitucci schiera in avvio Mascolo, Reed, Lamb, Burnell, Perkins. Harrison e Bowman partono dalla panchina. Dall’altra parte, in casa Tezenis Verona, coach Ramagli manda in campo Cappelletti, Anderson, Johnson, Sanders, Smith. La prima palla che va a canestro ha i colori biancazzurri con il capitano, Jason Burnell, che piazza una tripla mozzafiato. Poi break di 6 a 0 per gli ospiti ed Happy Casa che deve rincorrere (sarà l’unica volta). Tanto

spettacolo sul parquet di contrada Masseriola. Da un lato, Cappelletti e Smith, dall’altro Lamb e Reed che danno il primo vero allungo sul 14 a 8 per Brindisi. Sul 19 a 10 primo time out per coach Ramagli. Al 7’ arriva il momento di Bowman, colui che ha regalato momenti davvero magici nei tre precedenti successi del team di patron Marino. Verona non demorde e con i due nuovi entrati, Bortolani e Pini, si riavvicina nel punteggio. Vitucci sul finire del tempino manda in campo anche Harrison e Bayehe. Al primo intervallo, Brindisi in vantaggio per 25 a 19, grazie alle ottime percentuali nel tiro da tre punti (5/11) e nei tiri liberi.

Verona non demorde

Nel secondo quarto, qualche errore di troppo su entrambi i fronti. Ci pensa Bowman a scaldare poi il PalaPentassuglia con un “one vs one” su Sanders e con un canestro che sa tanto di spettacolo puro. Da registrare il suo prezioso apporto anche in cabina di regia e la sua bravura, oramai nota, nello smistare tanti assist. Brindisi gioca di squadra e questo fa piacere parecchio a coach Vitucci. Ma Verona, pur non brillando nei tiri

dalla lunga distanza, resta in scia, sfruttando alcune disattenzioni in fase difensiva dei padroni d casa, con più di un fallo personale che poteva essere evitato. Per loro molto utile la precisione di Cappelletti. E a tre minuti dall’intervallo lungo, arriva l’ora di Perkins, che con due canestri consecutivi, mette il sigillo al vantaggio

in doppia cifra per la sua squadra.

Più 8 a meta gara

A metà gara, Brindisi sempre avanti nel punteggio per 48 a 40. C’era attesa per come la Happy Casa avesse approcciato il terzo tempino, divenuto di recente il tallone d’Achille dei biancazzurri. Ma Lamb dissipa ogni tipo di preoccupazione con la tripla inziale del +11 e con un altro canestro da due punti. E fa lo stesso la coppia Reed-Perkins, con un eccellente gioco a due, regala un altro momento di alto spettacolo. +12 a metà tempino. I biancazzurri giocano davvero bene e Reed infiamma il pubblico, anche in difesa.

All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 70 a 59, con la tripla di Harrison e con Verona che comunque non demorde e mantiene ancora vivo l’interesse.

Parziale di 16-0

La Happy Casa mette poi le ali e vola nell’ultimo quarto con una forte difesa e velocità in transizione. Parziale di 16 a 0 e Brindisi che gongola davanti alla standing ovation dei suoi tifosi. Gli ultimi minuti valgono solo per le statistiche e per la grande tripla di Harrison. La Happy Casa vince per 102 a 68 con la cornice della “òla”

dei propri tifosi. Miglior realizzatore Reed con 17 punti. Ora il campionato si ferma per la Coppa Italia e gli impegni della Nazionale.