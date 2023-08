Lecce-Como 1-0, ottimo primo tempo e gol di Almqvist. Giallorossi avanti in Coppa

Con una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, il Lecce batte il Como per 1-0 e passa il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa. Davanti a una buona cornice di pubblico i giallorossi giocano un calcio d'attacco e mettono alle corde i lariani concludendo in porta, solo nei primi 45' minuti, una decina di volte. Il gol è la logica conseguenza della buona organizzazione collettiva: segna Almqvist con un tiro d'incontro di sinistro che genera applausi per la squadra di D'Aversa. Il Como fa quel che può ma non incide. Il Lecce controlla, amministra le forze a va avanti nella competizione. Il match è la conferma del buon avvio di stagione del Lecce. Bene i nuovi, con Ramadani e Rafia a dirigere le operazioni in mezzo al campo nel giorno in cui Hjulmand è ufficializzato allo Sporting Lisbona, bene Banda che affonda e tira anche con il sinistro e si vede annullato un gol per fuorigioco. Bene tutto il Lecce che domenica esordirà sempre al Via del Mare in campionato contro la Lazio alle 20.45. Sarà una settimana in cui D'Aversa avrà a disposizione anche Kaba, una mezz'ala che può offrire ulteriori soluzioni, su tutte lo spostamento di Rafia sulla trequarti. Corvino, inoltre, potrebbe regalare il centravanti di categoria che la squadra necessita quanto prima, considerato che anche Ceesay ieri ha salutato direzione Arabia Saudita.

Unica nota stonata gli infortuni di Gallo e lo stesso Banda. Ottimo l'esordio di Dorgu.