Storico trionfo per la Rinascita Refugees: conquistata la Coppa Italia

Battendo per 5-1 la Virtus Palese la Rinascita Refugees scrive una pagina di storia conquistando la Coppa Italia di Promozione. Nella finale di ritorno giocata a Leverano la Rinascita si è imposta ancora una volta dopo aver vinto la gara di andata per 2-0 (gol di Marong e Thiam). Per la formazione guidata da Hassane Niang festa grande al triplice fischio al cospetto di un avversario che ha cercato fino alla fine di rispondere colpo su colpo. Quindi la cerimonia di premiazione alla quale hanno preso parte il presidente del Comitato Regionale Pugliese, Vito Tisci, i componenti del Consiglio Direttivo e il Cra Puglia Domenico Celi. Il trofeo per la Rinascita giunge dopo quattro anni di successi in cui la squadra è arrivata in Promozione partendo dalla Terza Categoria.

RINASCITA REFUGEES-VIRTUS PALESE 5-1

RINASCITA REFUGEES: Sanneh (34' st Diagouraga), Abdou (28' st Thiobane), Gueye M., Diop, Amar, Gueye B., Sene, Coulibaly, Kassama (16' st Conde), Fatty (16' st Thiam), Marong (21' st Jarjue). Allenatore: Niang

VIRTUS PALESE: Rana, Terrevoli (29' st Romanazzi), De Lellis (21' st Montagna), Maiorano (31' st Sylla), Loseto, Lorusso, Beroshvili (19' st Morea), Faliero, Degiglio (17' st Scioscia), Fumai, Castellano. Allenatore: Lopraino

ARBITRO: Giuseppe Ventricelli di Casarano

MARCATORI: 22' pt e 35' pt Marong, 9' st Fatty, 20' st Thiam, 27' st Conde, 31' st Scioscia Ammoniti: Rana, Loseto, Fatty, Marong, Faliero.

Espulso: 41' st Fumai.