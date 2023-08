Stadio, si cambia: piazzale Est aperto a tutti. Febbre per Lecce-Como: già 10mila biglietti venduti

Parcheggi allo stadio per vedere il Lecce, si cambia: la giunta comunale ha approvato il nuovo accordo di collaborazione con l’Unione Sportiva che prevede una grossa novità. Rispetto allo scorso anno sarà consentito il libero accesso di autoveicoli e minibus Ncc in Piazzale Rozzi, nell’area Est antistante lo stadio. La decisione è frutto di valutazioni legate all’esperienza della passata stagione, nella quale l’area è risultata sottoutilizzata rispetto all’offerta dei 650 posti auto disponibili, dei quali 63 destinati ai veicoli con pass Cude. Su piazzale Adamo, nell’area Ovest, l’accesso sarà consentito solo ai ciclomotori, motocicli, velocipedi e veicoli di micro-mobilità elettrica, ai pass Cude e ai veicoli muniti di apposito pass rilasciato dalla società del Lecce. Per chi raggiunge lo stadio utilizzando mezzi a due ruote sono a disposizione apposite aree di sosta. L’amministrazione comunale ha provveduto in questi giorni al rifacimento della segnaletica orizzontale sui due piazzali.

Corsa a Lecce-Como di domenica: già 10mila biglietti venduti

Già da Lecce-Como di Coppa Italia in programma domenica prossima alle 21, e per tutte le partite casalinghe della stagione 23/24, sarà attivo il servizio Stadio in bus che permette di raggiungere comodamente lo stadio utilizzando il trasporto pubblico locale. Il biglietto del bus costerà 1 euro e anche quest’anno sarà possibile usufruire di un vantaggioso abbonamento annuale, al costo di 20 euro. Tra l'altro, la febbre giallorossa per la prima sfida stagionale sta salendo di giorno in giorno e tra i tifosi è corsa al biglietto: sono già oltre 10mila i tagliandi venduti per l'esordio stagionale di domenica al Via del Mare.

Il Comune: "Correttivo per il piazzale della Est, restava troppo vuoto"

“Confermiamo una organizzazione della mobilità condivisa ai tavoli tecnici in Questura che lo scorso anno ci ha garantito ai cittadini e ai tifosi che raggiungono lo Stadio alti standard di sicurezza – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – Introduciamo un piccolo correttivo nella gestione dei parcheggi con la riapertura di Piazzale Rozzi".

L'assessore: "Pronto da subito il servizio in bus"

Il riferimento, appunto, è al piazzale retrostante la tribuna Est la cui chiusura aveva generato non poche polemiche con tanti tifosi costretti a parcheggiare nelle aree circostanti rischiando, spesso e volentieri, di prendere una multa.

Lo stesso assessore De Matteis ha aggiunto: "Facciamo del nostro meglio per ridurre i disagi legati al traffico veicolare, che sono inevitabili in particolare alla conclusione delle partite, quando circa 30mila persone si muovono contemporaneamente per lasciare l’area della Stadio. Il nostro consiglio, per vivere in maniera più serena e meno stressante l’esperienza della partita, è raggiungere il Via del Mare con mezzi alternativi all’auto. Ovviamente è un consiglio rivolto in primis ai leccesi che hanno questa possibilità. Stadio in bus, i mezzi di sharing, la possibilità di parcheggiare bici e motorini in sicurezza, sono tutte misure che abbiamo introdotto per agevolare questa scelta. Abbonandosi a Stadio in bus, con soli 20 euro, si può fruire di un servizio di trasporto andata e ritorno per tutte le partite di campionato e Coppa Italia. La scorsa stagione ha visto una crescita continua di passeggeri che sono certo continuerà quest’anno, perché chi prova il servizio non lo abbandona più”.