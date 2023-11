Il Lecce accarezza gli ottavi di Coppa. Ma passa il Parma per 4-2

Il Lecce culla il sogno del passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia fino alla fine. Fa festa il Parma, che al Via del Mare passa per 4-2. Dopo un primo tempo in cui i giallorossi subiscono due gol, arriva la pronta reazione nella ripresa con i gol di Strefezza e Piccoli. Il pubblico spinge, il Lecce sembra ribaltare la gara e va vicino al 3-2 in più occasioni. Purtroppo è fatale il blackout nel recupero: prima Pongracic con un autogol, poi un calcio di rigore per il Parma sanciscono il 2-4 finale con tanti rimpianti. Ora il campionato con la trasferta a Roma contro i giallorossi capitolini.

LA CRONACA

97' - Rigore per il Parma e gol. 2-4

95' - Autogol di Pongracic. 2-3

88' - Brancolini respinge una punizione di Mihaila

86' - Piccoli, su sponda di Touba, colpisce di testa da pochi passi. Alto sulla traversa

78' Lecce vicino al terzo gol. Piccoli calcia all'angolino ma il portiere del Parma ci arriva

76' - Grandissimo gol di Strefezza. Tiro da fuori area potentissimo che sbatte sotto la traversa e gonfia la rete. Lecce-Parma 2-2

70' - Gran tiro di Strefezza alto di pochissimo

63' -Almqvist e Banda in campo

60' - Piccoli fa 2-2 ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il giocatore aveva ripreso il pallone dopo gran tiro di Strefezza respinto dal portiere

54' - Gol del Lecce. Piccoli, sottoporta, concretizza un'azione che si sviluppa a destra con Strefezza. Lecce-Parma 1-2

50' - Piccoli e Strefezza calciano fuori su due differenti tentativi

46' - Pongracic al posto di Baschirotto nel Lecce

Alla fine del primo tempo Lecce sotto di due gol contro il Parma.

45' - Sette minuti di recupero

41' - Rigore per il Lecce che l'arbitro non concede per fuorigioco

40' - Palo di Sansone dopo ottima azione personale

35' - Punizione di Strefezza sul secondo palo, Piccoli non riesce a capitalizzare

30' - Raddoppio di Bonny.

Lecce-Parma 0-2. Il gol giunge dopo un paio di azioni in area leccese in cui si verifica anche un episodio dubbio (fallo di mano di un calciatore giallorosso).

25' - A causa di un infortunio all'arbitro entra in capo a dirigere il signor Feliciani quarto uomo

18' - Coulibaly salta tutti e solo davanti a Brancolini si fa respingere il tiro

15' - Il Lecce prova a reagire, Piccoli anticipato in area

10' - Parma in vantaggio. Sohm segna con un tiro a giro sul primo palo di prima intenzione

4' - Buona partenza del Lecce, Berisha calcia da metà campo di poco fuori

Il Lecce affronta il Parma in Coppa Italia provando a cambiare registro dopo le ultime 5 partite in campionato in cui non ha raccolto vittorie, bensì solo due punti. Il Parma, dal canto suo, viaggia in serie B col vento in poppa ed è primo in classifica. In palio c'è il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Nei sedicesimi il Lecce ha battuto il Como per 1-0 con gol di Almqvist, il Parma ha vinto per 3-0 sul campo del Bari. Chi vince trova la Fiorentina. Tanti cambi nel Lecce, Sansone parte titolare.

Lecce: 21 Brancolini, 6 Baschirotto, 10 Oudin, 11 Sansone, 12 Venuti, 18 Berisha, 20 Ramadani, 25 Gallo, 27 Strefezza, 59 Touba, 91 Piccoli. All. D'Aversa

Parma: 40 Corvi, 3 Osorio, 7 Benedyczak, 13 Bonny, 19 Sohm, 20 Hainaut, 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 39 Circati, 77 Di Chiara. All. Pecchia