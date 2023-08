Il Bari stecca l'esordio in Coppa Italia, il Parma vince 3-0

Il Parma si è qualificato ai sedicesimi di Coppa Italia battendo 3-0 il Bari allo stadio San Nicola con le reti di Benedyczac e Bonny nel primo tempo e di Man nella ripresa. Nel prossimo turno, gli emiliani affronteranno la vincente della partita tra Lecce e Como. L’inizio non è dei più confortanti per la formazione di Michele Mignani. Il Bari è in ritardo e si vede. Manca almeno un uomo per reparto e se vengono a mancare alla vigilia uomini importanti come Menez e Maiello diventa tutto più difficile. Se ci si mette anche l’assenza di Cheddira, prossimo a partire, che scombina anche mentalmente l’ambiente, il piatto per una sconfitta netta, 0-3 in casa, all’esordio assoluto è servito. Un peccato, perché i 12.635 del San Nicola non meritavano una falsa partenza.

Bari-Parma 0-3

Bari (4-3-3): Frattali, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci (18’st Pucino), Maita (43’st Lops), Benali, Bellomo (18’st Faggi), Morachioli (31’st D’Errico), Nasti, Scheidler (18’st Sibilli) . A disp.: Pellegrini, Polverino, Perrotta, Matino, Zuzek, Akpa-Chukwu, Celiento. All.: Mignani.

Parma (4-2-3-1): Corvi, Osorio (c), Benedyczac (31’st Begic), Estevez, Bonny (31’st Mihaila), Sohm (23’st Partipilo), Coulibaly, Hernani (14’st Bernabè), Circati, Zagaritis (1’st Ansaldi), Man . A disp.: Chichizola, Rinaldi, Balogh, Del Prato, Colak, Haj, Motti, Sits. All.: Pecchia.

Arbitro: Fourneau di Roma 1; Assistenti: Barone e Severino. Quarto Ufficiale: Arena (Torre del Greco).

Marcatori: 8’pt Benedyczak (P), 34’pt Bonny (P), 30’st Man (B).

Note: Ammoniti: Zagaritis (P), Benali (B), Bellomo (B), Estevez (P), Morachioli (B). Angoli: 7-4. Rec.: 2’pt; 3’st. Cielo sereno, 33°C circa, terreno in ottime condizioni; 12.635 spettatori (125 tifosi ospiti).