Esplode petardo, ferito bimbo durante Bari-Samp. I padroni di casa piombano in zona playout: al San Nicola passa la formazione di Pirlo

Un bambino è rimasto ferito durante Bari-Sampdoria nel pomeriggio di oggi. Il bimbo, 9 anni, è stato colpito dall'esplosione di un petardo. Si tratta di un piccolo sostenitore della Samp, l'episodio è avvenuto all'interno del settore ospiti. Non ha rimediato ferite gravi ma è stato trasportato al Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti.

La partita

Il Bari si fa sorprendere in casa dalla Sampdoria perdendo per 1-0 e incassando il gol della sconfitta all'87' con Kasami su una giocata di De Luca. Sconfitta pesantissima per i biancorossi che, fino a quel momento, avevano creato i presupposti per vincere la gara. Al 72', infatti, Sibilli si era fatto parare il calcio di rigore del possibile vantaggio biancorosso calciando anche bene, sotto la Nord.

Ma il portiere si è disteso a sinistra riuscendo a respingere il tiro. Poco dopo, sempre sullo 0-0, Puscas, ben lanciato in area, ha calciato di destro colpendo la traversa. Poi il gol della Samp.

Finisce tra i fischi dello stadio San Nicola per una situazione che si fa molto grave in classifica: il Bari, infatti, è a ridosso dei playout. Alla squadra di Iachini adesso serve un altro atteggiamento, un'altra mentalità per non sprofondare ancora, anzi per salvare la serie B per poi riprogrammare la nuova stagione. Questa la classifica in zona retrocessione dopo la 30esima giornata: Cosenza, Bari 34; Ternana 32; Spezia 31; Ascoli 28; Feralpisalò 27; Lecco 21. Il vantaggio del Bari sulla zona playout ora è di soli due punti. Lunedì 1° aprile, alle 12.30, Bari in trasferta a Modena per la 31esima giornata.