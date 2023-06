Una lunga giornata per vivere una notte magica, per riconquistare la Serie A, dopo 13 anni. Il Bari affronta il Cagliari in serata (calcio d'inizio alle 20.30). Ed è già febbre. Alle 17.30 si registrano lunghe code davanti agli ingressi di tutti i settori del San Nicola.

Entusiasmo, file, bandiere e tutta la spinta di una città che ha fatto registrare il tutto esaurito: oltre 58mila spettatori.