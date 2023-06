Bari, festa in città per il pareggio in extremis, l'arrivo dei biancorossi e l'esultanza di Decaro

Grande festa ieri sera a Bari dopo il gol del pareggio 1-1 messo in porta da Antenucci contro il Cagliari, che avvicina alla Serie A. Circa 500 tifosi hanno atteso l'arrivo dell'aereo da Cagliari dei giocatori del Bari. Appena entrati nell'atrio dell'aeroporto sono stati accolti dal coro "riprendiamola questa serie A", tra abbracci e incorraggiamenti.

All'arrivo anche Decaro

All'arrivo in città con i calciatori biancorossi anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che con un post sui social non ha nascosto l'emozione, e la stanchezza, per la finale di Play off della seconda serie calcistica, che potrebbe portare i galletti in Serie A. Il gol su rigore di Antenucci ha ristabilito l'equilibrio tra la squadra di Mignani e quella di Ranieri, dopo la rete nel primo tempo di Lapadula.

A esultare anche l'Assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, che al gol di Antenucci si è lasciato andare in un grido di gioia.

L'attesa è tutta per domenica

In città ora l'attesa è tanta per la finale di domenica allo stadio "San Nicola", ormai sold out da giorni con il record di presenze e i biglietti fatti fuori in un baleno.

Nell'astronave, progettata da Renzo Piano, in curva Nord erano in 4mila a seguire la partita sul maxischermo installato per l'occasione. La festa si è poi spostato in centro, con i primi caroselli da Torre Quetta al quartiere umbertino.