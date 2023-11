Bari da montagne russe: sei gol e un rigore sbagliato, finisce pari

Bari da montagne russe a Piacenza contro la Feralpisalò: avanti di due reti per effetto delle reti di Nasti e Sibilli (nel mentre Diaw ha fallito un penalty), i biancorossi di Marino si sono ritrovati incredibilmente sotto dopo l'autorete di Di Cesare e i gol di Zennaro e Sau. Nel finale la perla di Achik per il definitivo 3-3, ma per la formazione di Marino si tratta di un'occasione sprecata. La squadra biancorossa chiude il terzo tour de force prima della sosta con 18 punti: numeri in rialzo, ma c'è ancora da lavorare.

Tabellino

13a g.

Serie BKT: Feralpisalò-Bari 3-3

Marcatori: 7'pt Nasti (B), 4'st Sibilli (B), 7'st aut. Di Cesare (F), 20'st Zennaro (F), 28'st Sau (F), 34'st Achik (B)

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco, Balestrero (c), Compagnon (19'st Sau), Fiordilino, Zennaro (42'st Hergheligiu), Ceppitelli, Bergonzi, Martella, La Mantia (19'st Butic), Letizia (26'st Parigini), Felici

A disp.: Minelli, Volpe, Ferrarini, Pacurar, Verzeletti, Camporese, Pietrelli

All. M. Zaffaroni

Bari (3-4-1-2): Brenno, Pucino (34'st Aramu), Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Acampora (15'st Maita), Koutsoupias (34' Achik), Ricci, Sibilli, Diaw (41'st Bellomo), Nasti

A disp.: Pissardo, Matino, Benali, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Morachioli

All. P. Marino



Arbitro: Sig. Kevin Bonacina (Bergamo); assistenti: Sig. Marco Trinchieri (Milano) e Sig. Marco Ceccon (Lovere). Quarto Ufficiale: Sig. Marco Peletti (Crema). VAR: Massimiliano Irrati (Pistoia), AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

Ammoniti: Pizzignacco (F), Di Cesare (B), Diaw (B), Vicari (B), Compagnon (F), Zennaro (F), Achik (B)

Angoli: 1-3

Rec.: 3'pt; 6'st

Note: al 12'pt Pizzignacco para un rigore a Diaw;

Stadio 'Leonardo Garilli' , Piacenza; cielo sereno, 18°C, terreno in discrete condizioni; circa 2.500 spettatori (1.352 tifosi ospiti)