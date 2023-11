Lecce da infarto: Milan ribaltato, Abisso annulla il 3-2 ma è un punto d'oro

di Giuseppe Andriani

Il Lecce di D'Aversa per superare l'amarezza della sconfitta nel recupero contro la Roma e per portare a casa lo scalpo di una big, per il Milan di Pioli è già una chiamata per la lotta scudetto, dopo la brillante vittoria in Champions League contro il Psg. I giallorossi devono rinunciare ad Almqvist, infortunato in settimana.

Al Via del Mare Lecce e Milan si sfidano per il primo anticipo del sabato di serie A. Calcio d'inizio alle ore 15, aggiornamenti live sul sito di Quotidiano.

Le formazioni

LECCE (4-3-3) :Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Pobega, Krunic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

I tifosi in attesa del match

Piano traffico ad hoc scattato questa mattina - 11 novembre - alle 11 per consentire ai 30mila tifosi attesi al via del Mare di raggiungere più facilmente lo stadio.