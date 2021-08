Una domenica da ridere con Cirilli. E poi musica e mostre aperte: tutti gli eventi di questa sera

La comicità di Gabriele Cirilli stasera a Martina Franca per il secondo dei tre appuntamenti della Settimana del Cabaret (il terzo sarà martedì con la Rimbamband) nell’atrio dell’ateneo Bruni. Tre recital straordinari organizzati come “anteprima” della venticinquesima edizione del Festival del Cabaret che dal 27 al 29 agosto riporterà a Martina Franca la tradizionale gara tra le nuove leve della comicità, accompagnate dai numerosi ospiti che arricchiscono il programma, edizione “extra large”, organizzato dall’associazione Sirio.

“Mi piace… di più” s’intitola lo spettacolo che vedrà sul palco stasera l’effervescente Cirilli. Uno spettacolo che “si costruisce nel tempo - recita la presentazione - si allestisce e si perfeziona, replica dopo replica, e non c’è mai una fine nella ricerca della rappresentazione perfetta, perché ogni replica è un debutto, una prova d’attore che Gabriele non disattende mai”. “Mi piace… di più” è firmato dallo stesso Cirilli e da Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Gianluca Giugliarelli.

«Credo ferventemente che seguire i propri sogni sia la miglior linfa vitale. Coltivo la passione per l’arte da sempre, nonostante la quotidianità talvolta conduca verso altre priorità, e questo mi ha permesso di imparare a cogliere ogni sorriso, lacrima, particolare, ombra e luce in tutto ciò che mi circonda, per poi dar loro vita su semplici tele bianche». Dalle parole di Anna Cristino emerge, con immediatezza, l’urgenza creativa che si nutre di ogni particolare della vita.

L’artista pugliese, già impegnata in questi giorni con la Biennale Internazionale d’arte “Bibart”, in corso nel capoluogo pugliese, sarà protagonista della mostra personale “I colori della vita – Art Exhibition” a cura della professoressa Antonella Insalata, a Palazzo Pesce, Mola di Bari. Ammaliata dalla bellezza delle realizzazioni del padre, abile disegnatore, coltiva la passione per l’arte sin da piccola. Ingresso libero – Via Van Westerhout 24, Mola di Bari. Per info: www.comune.moladibari.ba.it.

Nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto proseguono gli appuntamenti della quindicesima edizione del Sei Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub. La serata si aprirà alle 19.30 con la speciale visita guidata nell’ambito del progetto “Coming out of the castle”, a cura di Swapmuseum, in collaborazione con Castello Volante, SEI Festival, CoolClub e LeA - Apertamente e Liberamente, rivolta a ragazzi e ragazze under 25.

Dalle 20 la terrazza di “Nuvole - Cibi, storie, culture”, officina del gusto e degli spiriti, si tingerà dei colori dell’arcobaleno con l’Aperitivo rainbow, promosso dall’associazione Lea e ospiterà l’incontro a presentazione del libro “Drag. Storia di una sottocultura” di Eleonora Santamaria (Edizioni dell’asino) con la partecipazione di Matteo Tenuzzo e Danilo Billermann. A seguire la performance drag di Billie Kill e Emma Doppelg con le proiezioni di Scatola Cinese.

Dalle 22 (ingresso 6 euro) spazio alla musica con un concerto che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro). Primo a salire sul palco L’Edera cantautore classe ’95, originario di Santa Maria di Leuca. Sbuca su Youtube nel 2013 con alcuni provini registrati in cameretta. In attesa di un nuovo Ep, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 pubblica i singoli “Zattera” (vincitore al Rockcontest) e “Asfalto”.

A seguire Yorker, duo salentino neo soul formato dal batterista e cantante Antonio “Dema” De Marianis e dal chitarrista Gino Semeraro.

Grande evento finale per il “Taranto Swing Festival”, la manifestazione che, giunta alla seconda edizione, sta facendo rivivere in città le spensierate e scatenate atmosfere dello Swing, tipiche dell’America tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta.

Sulla Rotonda del Lungomare, (start ore 21.30), sarà l’attesissimo concerto in esclusiva del londinese Ray Gelato con la sua band “The Giants”, a chiudere la manifestazione che nelle prime due giornate ha fatto già registrare il “tutto esaurito”. Autentica icona internazionale del New Swing, il famoso crooner italo-angloamericano Ray Gelato è un gagliardo sassofonista inglese che in 30 anni di carriera si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie a un personalissimo sound che fonde swing, jazz e rock’n’roll.