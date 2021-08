Puglia, musica, cinema e balletto: gli appuntamenti da non perdere per la serata del 19 agosto

I Queen e il loro frontman Freddie Mercury: la loro unicità di stile e la scalata sulle vette della musica rimangono ancora oggi un esempio ineguagliato a oltre cinquant’anni dalla nascita della storica band britannica e a 46 dalla pubblicazione di “A night at the opera”, un LP divenuto in breve opera cult del repertorio pop-rock. E “A night at the opera - Omaggio ai Queen” si intitola lo spettacolo in scena oggi per la rassegna “I Concerti del Conservatorio” organizzata dal “Tito Schipa” di Lecce, all’interno di “Lecceinscena”, cartellone estivo del Comune. L’appuntamento, già sold out, è alle 21 in Piazza Libertini. Protagonisti saranno l’Orchestra sinfonica e il Coro pop del Conservatorio (circa 100 elementi) diretti da Giovanni Pellegrini con arrangiamenti di Daniele Vitali, voce solista di Michele Cortese e la partecipazione del soprano Fernanda Costa.

Il festival itinerante “La Notte della Taranta” fa tappa a Galatone in piazza Santissimo Crocefisso. La serata si apre alle 19 con il Laboratorio di Pizzica, alle 21 la musica continua con Le Sorelle Gaballo. I loro canti alla “stisa” narrano la storia di una terra intera, di una parte del Salento (Arneo-Nardò) poco conosciuto e poco indagato dal punto di vista sonoro e lo fanno aprendo una finestra sul mondo femminile, che nel canto polivocale trova un canale privilegiato per esprimere amori, dolori e aspirazioni. Alle 22 il violoncellista Redi Hasa con uno spettacolo in cui le armonie celestiali di Johann Sebastian Bach e il patrimonio antico del canto iso-polifonico albanese si fondono nel progetto “Bach is Back”, incontro di frontiera fra tradizioni musicali.

La comicità di Toti e Tata e la musica di Enzo Avitabile per due serate d’eccezione al Live Evo Festival di Crispiano. Appuntamenti rispettivamente stasera e sabato nella masseria Quis ut Deus (lungo la Provinciale 49 di “Pilano”, strada vecchia San Simone-Martina Franca).

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, quindi, saranno in scena stasera alle 21.30 con il loro spettacolo “Il cotto e il crudo”. Con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi comici, esilaranti calembour, lo spettacolo propone la reunion in scena di una coppia storica della comicità pugliese.

Sabato alle 21.30, invece, sarà la volta di Enzo Avitabile in “Acoustic World”, i Sud esplorati negli ultimi 12 anni di produzione discografica di Avitabile (voce, arpina, fiati, tamburo) in un concerto acustico insieme con Gianluigi Di Fenza (chitarra & elettronica) ed Emidio Ausiello (percussioni). Si potrà godere del Ritmo e del Sound di Enzo Avitabile immersi tra i centenari Ulivi di Puglia.

Con l’omaggio a Giacomo Leopardi e al romanticismo europeo firmato da Fredy Franzutti continua oggi alle 21.30, nel Chiostro dei Teatini di Lecce, la stagione estiva del Balletto del Sud. “Serata romantica” è il titolo dello spettacolo in cui le pagine più belle del repertorio ballettistico del periodo romantico (“Giselle”, “La Sylphide”, “Coppelia”, “Papillon”) e altre coreografie nel genere (“La traviata”, “L’acquario”, “Les Sylphides”,) incontrano i versi di Giacomo Leopardi. Protagonisti saranno i primi ballerini e i solisti del Balletto del Sud: Nuria Salado Fustè, Matias Iaconianni, Alice Leoncini, Alexander Yakovlev, Ovidiu Chitanu, gli altri solisti e il corpo di ballo della compagnia. Sul palco pure gli attori Gustavo D’Aversa e Walter Prete. Info e prenotazioni: Balletto del Sud 0832.453556, Castello Carlo V 0832.246517; Prevendita on line: Ciaotickets.com. Costo biglietto posto unico: 20 euro intero, 15 euro ridotto under 25. info@ballettodelsud.it -www.ballettodelsud.it