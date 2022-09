Opera, teatro e concerti: ecco cosa fare questa sera in Puglia

Taranto

Grande attesa per l’avvio del MediTa, da oggi a domenica con quattro concerti di altissimo livello sulla Rotonda del Lungomare. Si comincia questa sera con “Cocciante canta Cocciante”. Sul palco, insieme allo stesso Riccardo Cocciante, straordinari musicisti della sezione ritmica, insieme all’Orchestra della Magna Grecia diretti dal Maestro Leonardo De Amicis. Una data speciale e tanto attesa in città, anche per la presenza del grande artista che ha accettato l’invito dell’organizzazione inserendo l’evento tarantino all’interno del suo brevissimo tour estivo tutto italiano che ha registrato ovunque il “tutto esaurito” con un pubblico entusiasta. Una occasione rara per farsi trasportare da musiche straordinarie che sono delle vere poesie, punti fermi nella vita e nei ricordi di ognuno di noi, capisaldi della musica italiana, “Sincerità” “Se stiamo insieme” “Un nuovo amico” “Bella senz’anima” “Margherita”. Nella ricca scaletta non mancheranno i brani iconici della popolare Notre Dame de Paris. Un grande appuntamento “Cocciante canta Cocciante” in apertura del MediTa Festival organizzato dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e con il sostegno della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e #Weareinpuglia. Info: Orchestra Magna Grecia in via Giovinazzi 28, Taranto (392 9199935).

Gallipoli

Una imperdibile Maria de Buenos Aires questa sera in scena al teatro “Tito Schipa” di Gallipoli. Maria de Buenos Aires è l’unica tango-operita composta da Astor Piazzolla su testo di Horacio Ferrer. Un’opera la cui messa in scena gallipolina sta richiamando appassionati da tutta Italia per gustare un’opera in cui si esaltano gli eccessi della gioia e della sofferenza, della follia e dell’amore. «Perché il tango è musica degli eccessi: ritmi vorticosi d’improvviso lasciano spazio a suadenti melodie di una corda di violino, appassionati passi di danza strappano sogni e nostalgie», dice il direttore musicale, il maestro Enrico Tricarico.

La produzione è dell’associazione “Il musicante”, con la collaborazione della Città di Gallipoli, Pro Loco Gallipoli, Mestemacher, Camerata Musicale Salentina, Compagnia Salvatore Della Villa, Istituto di cultura italo-tedesco di Lecce, Tango También e col contributo della Reta Artisti Spettacolo per l’Innovazione Rasi. Start alle 20.30, sipario alle 21.

Lecce

Doppio appuntamento stasera con Il Teatro dei Luoghi Fest a Lecce per la Festa di Santa Maria della Pace. La manifestazione organizzata da Teatro Koreja incontra il quartiere leccese di Borgo Pace, casa dei Cantieri, con due spettacoli a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’occasione è data dai festeggiamenti religiosi che vedono coinvolti la comunità guidata da don Gabriele Morello. Si comincia alle 17.30 nell’oratorio parrocchiale dove va in scena “LàQua”, il nuovo lavoro firmato Teatro Koreja di e con Emanuela Pisicchio e Maria Rosaria Ponzetta e dedicato ai bambini sino a tre anni. “LàQua” è un piccolo canto che riecheggia dalla pancia della mamma, il suono del primo elemento che accompagna, protegge e culla la vita intrauterina. Il titolo è una scomposizione sonora della parola “acqua” e rimanda al gioco di lallazione e sillabazione che accompagna la prima fase delle esplorazioni vocali.



Rutigliano

La serata continua alle 21 nell’Ortale di Koreja. In scena P40 e Donna Lucia con Koreja e Le Case, lo spettacolo musicale in cui lo sguardo ironico di Pasquale Giuseppe Quaranta e Lucia Minutello su usi e costumi, vizi e virtù dell’enogastrocultura del Salento di oggi e del Salento di ieri, intreccia il vivere quotidiano all’interno di una visione “glocale”.

Questa sera (ore 21), nell’ambito della terza rassegna letteraria e musicale “Un Borgo di Libri e Canzoni”, si terrà la presentazione del libro “RapCiclopedia. La mia storia” di Tormento (Sottotono). Si tratta del quinto ed ultimo appuntamento della rassegna, promossa da Giambattista Creatore con l’assessorato alla Cultura e al Turismo di Rutigliano.

Durante l’evento, che si terrà in Piazza Colamussi, il rapper di Reggio Calabria delizierà il suo pubblico con un concerto live, ripercorrendo la sua carriera da solista e da fondatore del gruppo hip hop Sottotono.

Il libro, pubblicato lo scorso giugno, è una biografia di Tormento, protagonista della scena rap italiana dagli anni Novanta, che si intreccia con la storia della nascita e dell’ascesa della cultura hip hop in Italia. Per info 347 4714530 – www.comune.rutigliano.ba.it.



Cisternino

Da questa sera all’11 settembre la città di Cisternino ospita il Piccolo Festival Mitologico, un viaggio di quattro giorni per esplorare gli archetipi dell’uomo attraverso mostre, performance, installazioni, cinema, teatro, letteratura e degustazioni di vini prodotti in Puglia derivati dai vitigni della Grecia antica. La prima edizione, dedicata ad Ulisse e al tema del viaggio, si aprirà questa mattina alle 9 in piazza Garibaldi con l’avvio della costruzione del “Cavalluccio di Troia”. La performance, che vedrà l’attore Alessandro Lucci impegnato nell’impresa della costruzione di un cavallo di legno, accompagnerà le giornate del Festival. Alle 20 di oggi nella Torre Normanno Sveva (Torre Civica) della città, verrà inaugurata la mostra “Icônes de la Rue” del fotografo Marco Ancora, una serie di ritratti di volti sconosciuti incrociati per le strade delle principali capitali europee. Durante l’inaugurazione i presenti potranno prendere parte a una degustazione di bollicine pugliesi da Nero di Troia guidata dal sommelier Davide Caliandro. La serata sarà condotta dalla giornalista Pamela Pancosta. La giornata di domani sarà dedicata al teatro e al pubblico italiano e straniero. Alle 18:30, nel parcheggio di via Miravalle, avrà luogo una degustazione di Sanna Sulis della Cantina MadriLeone condotta dalla sommelier Ilaria Oliva. A seguire, lo spettacolo teatrale “Ulisse e il focolare esilio” dell’attore Robert McNeer. Dalle 20, il format degustazione e spettacolo verrà ripetuto per il pubblico straniero in lingua inglese.

Sempre a Cisternino con la fiera della Bomminella. Fin dalle prime ore dell’alba sarà possibile gustare la tradizionale “pecora”, piatto tipico della giornata, e nella parte nuova della città fare acquisti in fiera. È una delle più antiche fiere dell’Italia Meridionale e un tempo si svolgeva, dall’8 settembre, giorno della nascita della Madonna, fino al 15 settembre.

La grande fiera che si svolge l’otto settembre, oggi dura solo un giorno intero mentre anticamente durava una settimana; fiera che attira tanti turisti e tanti commercianti che approfittano di questo evento per vendere i loro prodotti artigianali e non solo.