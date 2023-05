Weekend alle porte, ecco cosa fare tra Lecce e provincia/Le proposte

È arrivato un nuovo weekend, per non farvi trovare impreparati ecco un'agenda con alcune delle attività più interessanti. Non solo a Lecce, ma anche in tutta la provincia non mancheranno i modi di passare qualche ora fuori, tra cultura, ritmo e arte. E se piove? Niente paura, tanti gli eventi anche all'interno.

Scorri per vedere cosa scegliere per il fine settimana

Sabato 20 maggio

Apre da domani la dodicesima edizione di "Artigianato d'eccellenza" a Lecce

Aprirà domani sabato 20 maggio alle 18, alla presenza del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, la dodicesima edizione di "Artigianato d'eccellenza", la mostra-mercato del made in Italy d'autore. L'evento, anche quest'anno con i nomi dell'artigianato locale, sarà ospitato nell'ex chiesa di San Francesco della Scarpa. Il ricavato dell'iniziativa, nata nel 2009, sarà devoluto alla Fondazione Sylva.

Alle Officine Cantelmo

Il gruppo dei Lumenèa, guidato da Ambrogio Sparagna, si esibirà alle Officine Cantelmo

Da domani sera alle 21, alle Officine Cantelmo, a Lecce, si concluderà la rassegna MareAperto con l'ensemble Lumenèa, guidato dall'organettista Ambrogio Sparagna, dal 2004 al 2006 maestro concertantore del Festival della Taranta.

Sul palco verrà presentato il primo album di questo nuovo progetto musicale dal titolo "Anemo",oun nome ispirato al vento che trasporta i suoni e le voci. La formazione è composta da otto giovani artisti di Corigliano d'Otranto e di altri paesi del circondario. L'ingresso alla serata sarà libero.

Rassegna di documentari

Il progetto "Visione dal confine" ha coinvolto varie scuole delle province di Bari e Brindisi

Da sabato 20 a lunedì 22 maggio il cinema Elio di Calimera, in provincia di Lecce, ospiterà alle ore, con ingresso libero, la proiezione di quattordici cortometraggi per il festival "Visioni dal confine". Il progetto, guidato dalla cooperativa Kama, in collaborazione con altre realtà del territorio, ha coinvolto cento docenti e mille studentesse e studenti dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado di nove istituti scolastici delle province di Lecce e Brindisi.

Continuano le visite a Rudiae

Il parco archeologico di Rudiae con l'anfiteatro romano

Sempre domani, a partire dalle 17, e domenica 21 maggio, alle 11, proseguono le visite guidate nel Parco archeologico di Rudiae, a Lecce. La città fondata dai Messapi, che ha dato i natali a Quinto Ennio, padre della letteratura latina, è fruibile grazie al partenariato tra pubblico e privato stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl. Si potranno visitare necropoli, tombe ipogee scavate nella roccia, porzioni di fortificazioni messapiche, oltre a tratti di strade basolate, luoghi di culto ed edifici pubblici di età romana. Fino a scoprire l'anfiteatro romano, costruito durante il regno dell'imperatore Traiano.

Domenica 21 maggio

Palazzo Bozzi a Lecce, visitabile durante la ventotessima edizione di "Cortili aperti"

Domenica appuntamento imperdibile a Lecce per "Cortili aperti", alla sua ventottesima edizione. Tra i tanti portoni antichi che riapriranno ci saranno quella dimora seicentesca "Filali Fiermonte" e poco più in là di Palazzo Bozzi, costruito nel 1775 a due passi dalla Basilica di Santa Croce. In entrambe le dimore sarà possibilie ammirare imponenti sculture di René Letourneur, Jacques Zwobada, Fernand Léger e ascoltare i giovani musicisti del Liceo Classico e Musicale Giuseppe Palmieri che terranno piccoli concerti con repertori articolati. Dalle 11 alle 13 si esibiranno nell’uliveto secolare flauti, orchestra di chitarre e quintetto di fiati, mentre nel pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 ci saranno fisarmonica, pianoforte, sax, clarinetto e Big Band e anche nell’atrio del Palazzo Bozzi Corso si esibiranno dalle 11.30 alle 12.30 con flauti e quintetto di fiati.

Apre le porte lo storico chiostro

L'antico chiostro del seminario in piazza Duomo, a Lecce

Tra le altre realtà storiche del centro storico di Lecce sarà possibile visitare per l'occasione anche il chiostro dell'antico seminario di piazza Duomo. Sarà accessibile gratuitamente, dalle 9 alle 21, a turisti e visitatori per ammirare lo splendido pozzo dalla vera ovale realizzato dal grande architetto e scultore leccese Giuseppe Cino, autore dell’intero palazzo.