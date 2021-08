Daniele Silvestri, Miss Keta, Willie Peyote e il Canzoniere Grecanico Salentino: tutti gli eventi di oggi e domani

Ferragosto all’insegna della musica live. Dopo le atmosfere pop ed elettroniche, la chiusura del Cinzella festival alle Cave di Fantiano di Grottaglie è affidata a Daniele Silvestri e al giovane cantautore Daniele Folcarelli, in arte Folcast, cantautore romano classe ’92 cui spettatta l’opening act del concerto.

Sarà sul palco dell’Oversound Festival questa sera alle 21 Willie Peyote, che porta a Lecce (e il 17 a Fasano) una tappa del suo “Mai dire mai tourdegradabile”. Mentre Myss Keta, il teatro di Licia Lanera, Populous e Kety Fusco animeranno masseria Ferragnano, a Locorotondo per il Locus Festival. In apertura (alle 18,30) incontro con Carlo Griseri e Sergio Sozzo. A mezzanotte il film Shortcut: a Seeyousound experience. Sarà protagonista l’angelo dall’occhiale da sera e dal volto velato: Myss Keta. Performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva, Myss Keta torna al Locus in una forma completamente inedita. A officiare musicalmente i rituali della sacerdotessa ‘artista, che presenterà per la prima volta dal vivo alcuni brani dei suoi ultimi due lavori discografici, Il cielo non è un limite e Lato B, ci sarà per la prima volta la band Dpcm. Sullo stesso palco si esibirà anche un suo grande amico e collaboratore: il producer salentino Populous. Dopo il successo dell’album uscito nel 2020 W, celebrazione dell’animo femminile, Andrea Mangia torna al Locus con il suo nuovo progetto discografico dedicato alla musica ambient, anticipato dal nuovo singolo Luna liquida. La line-up musicale di ferragosto si allunga con l’intrigante formula musicale di Kety Fusco, che utilizza l’arpa in un innovativo contesto elettronico.

Nel Castello di Tutino a Tricase prosegue la prima edizione di “Col favore di Minerva, Festa della musica salentina e mediterranea”. Dalle 21.15 doppio appuntameto con il concerto del Canzoniere grecanico salentino e la performance Vision live electro swing night con il trombettista e compositore Giancarlo Dell’Anna. Prevendite attive nel circuito oooh.events - www.castelloditutino.it.

Prosegue, in Piazza San Giorgio a Bagnolo del Salento, anche la prima edizione di Eos Festival. Dalle 21.30 sul palco salirà il cantautore salentino Mino De Santis, testimone di usi e tradizioni del meridione e del Salento, senza perdere mai l’ironia e la musicalità tipica dei cantautori italiani. In scaletta, oltre ai suoi brani divenuti ormai “classici”, anche le canzoni di “Sassidacqua”, il suo ultimo progetto. La chiusura, in esclusiva in Puglia per Eos Festival, sarà affidata ai Gang dei fratelli Severini, un pezzo della storia del rock d’autore italiano. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata. Info: centro@dilino.com - 3202474305.

All’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto si festeggia Ferragosto con Les Trois Lézards. Il quartetto guidato da Emmanuel Ferrari propone un viaggio nella musica popolare della Tadjiguinie, paese della Tarantella-Gitano-Guinguette, ai confini immaginari tra Francia, Italia e Balcani. Domani, invece, appuntamento con Yarákä Ensemble, un interessante progetto che propone un percorso radicato nella tradizione popolare brasiliana. Apertura area ristoro ore 20.30, inizio live 21.30, posti limitati, prenotazione consigliata: lumbroia@massimodonno.it - 3381200398.



All’Isola Beach di Porto Cesareo c’è il live esclusivo di Jimmy Sax, a partire dalle 23.30, per una serata tra dance e melodie. Ci sarà anche la selezione musicale del dj Marco Ninni e del resident dj Salvatore Patisso. Info e prenotazioni: 3331464749.

Al Museo del Negroamaro di Guagnano c’è il live della folk band salentina Salento All Stars capitanata dal frontman Alfredo Quaranta. Di scena il nuovo album, “L’era del cigno bianco”. Apertura porte ore 21 e inizio concerto ore 22. Info info@arcirubik.it - 3408942727.

LUNEDì 16 AGOSTO

Federico Zampaglione a Lecce (e dopodomani a Tricase) per presentare il suo quarto film “Morrison”. Lo scrittore, regista, cantante, autore e frontman dei Tiromancino - recentemente convolato a nozze a Mottola (Ta) con l’attrice Giglia Marra, tra le protagoniste del film - al termine della proiezione, incontrerà il pubblico insieme alla moglie. Lunedì 16 agosto alle 21 il film sarà proiettato e presentato, con il coordinamento del giornalista Ennio Ciotta, nel Chiostro dei Teatini (ingresso 6,50 euro online e 7 euro al botteghino info e prenotazioni 0832390557 - www.dbdessai.it). Martedì 17, invece, il film sarà proiettato alle 21 al Cine Arena Parco di Tricase (ingresso 2 euro - wwww.associazionenarrazioni.it), dove Zampaglione, al termine dell’incontro moderato da Antonio Sanfrancesco, ritirerà un premio speciale assegnato dal festival letterario “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”, ideato e organizzato da Libreria Idrusa e Associazione Narrazioni, con la direzione artistica dello scrittore Mario Desiati.

Il Festival itinerante “La Notte della Taranta” domani fa tappa per la prima volta a Racale, in piazza San Sebastiano. Si parte alle 21 con l’incontro “Le Parole del Festival”, con Dario Vergassola e David Riondino in “Omero in Italia”. I due artisti condurranno il pubblico in un originale viaggio nella Magna Grecia: Ulisse, Achille, i viaggi fantastici dei marinai di Luciano, ritornano nei testi classici di uno spettacolo dove le parole sono protagoniste di letture e commenti ironici, attraverso una narrazione nuova e ricca di improvvisazione. Alle 22 andrà in scena Maria Mazzotta in Amoreamaro, un’intensa e appassionata riflessione, da un punto di vista femminile, sui vari volti dell’amore: da quello grande, disperato e tenerissimo, a quello malato, possessivo e abusato. Primo album solista di Maria Mazzotta, Amoreamaro è tra i finalisti delle Targhe Tenco nella sezione “Interpreti”, nella Top10 tra i migliori dischi del 2020 nella World Music Chart Europe e nella Transglobal World Music Chart.

In Piazza del Popolo a Muro Leccese arriva la quarta edizione del Messapia Summer Festival, ideato e organizzato da Dilinò con il Comune e Puglia Sounds. Domani, dalle 21.30, la musica degli Après La Classe (non il Canzoniere Grecanico Salentino come annunciato in precedenza). Energica e coinvolgente, la band salentina sul palco sarà un vortice di emozioni.