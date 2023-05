“Lecce svelata. Barocco, segreti e misteri”: in edicola da oggi con Quotidiano

Se passeggiare tra i vicoli del centro storico di Lecce, il capoluogo salentino scrigno del barocco più autentico, è un’esperienza meravigliosa e intensa, svelarne i misteri e i luoghi più nascosti è qualcosa di unico. Grazie al libro “Lecce svelata. Barocco, segreti e misteri”, da oggi, mercoledì 31 maggio, in edicola con Nuovo Quotidiano di Puglia al costo di 3,80 euro (più il prezzo del giornale), e all’apporto di firme autorevoli di giornalisti, studiosi e scrittori appassionati, scopriamo come recuperare storie e aneddoti significhi costruire un percorso ideale tra luoghi e personaggi che si sono succeduti nei secoli in questa amabile città.

L’obiettivo? Consegnare «ai numerosissimi visitatori, ma anche agli stessi abitanti e ai salentini che hanno nel capoluogo un punto di riferimento imprescindibile, uno spaccato di vita che solca le epoche per offrirsi a noi», così come spiega nella presentazione il direttore del giornale Rosario Tornesello. Ed è così che tra i testi realizzati da Maria Agostinacchio, Mario Bernardini, Mario Cazzato, Leda Cesari, Fernando Cezzi, Giovanni Colonna, Pietro Copani, Antonio Errico, Giovanna Falco, Francesco Gabrieli, Giorgio Mantovano, Eraldo Martucci, Giacomo Mazzeo, Pietro Palumbo e Gilberto Spagnolo, con il contributo fondamentale di ArtWork, i racconti si districano tra divulgazione, valorizzazione e scoperta. Un viaggio ideale reso possibile anche grazie alle foto di Claudio Longo, Ivan Tortorella e Marco Verri.