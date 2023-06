“Lecce svelata”, i segreti e i tesori del barocco salentino: nuovo appuntamento in edicola con il libro di Quotidiano

Secondo appuntamento con “svelata., segreti e misteri”, il volume per (ri)scoprire aneddoti e curiosità sul capoluogo salentino in edicola con il Nuovo Quotidiano di Puglia. Nella pillola-video di oggi conosciamo lo storico e architetto Mario Cazzato, autore di alcuni contenuti all’interno del libro. A partire dalle vicende legate alla “Lecce scomunicata” nel periodo in cui la città era parte del regno di Napoli, scopriremo storie, racconti e leggende (come quella del fiume sotterraneo) che hanno caratterizzato Lecce nel corso della storia. Lecce svelata vi aspetta solo in edicola!